Condenan a esposa de Bob Menéndez a más de cuatro años de cárcel por escándalo de corrupción

Nadine Menéndez, esposa del exsenador estadounidense Bob Menéndez, fue sentenciada este jueves a 54 meses de prisión por su participación en un esquema de corrupción que incluyó sobornos en efectivo, oro y artículos de lujo.

El tribunal federal de Nueva York la declaró culpable de actuar como intermediaria entre su esposo y empresarios de Nueva Jersey, a cambio de favores políticos que beneficiaron a terceros, incluidos funcionarios extranjeros.

El esquema de sobornos incluyó cientos de miles de dólares, joyas, barras de oro, un automóvil Mercedes-Benz y el pago de una hipoteca.

La sentencia, dictada por el juez Sidney H. Stein, se produjo meses después de que un jurado encontró culpable a Nadine Menéndez en abril. La Fiscalía había solicitado una pena de al menos siete años, pero el juez impuso una condena menor considerando factores personales y médicos, como el tratamiento actual de Menéndez por cáncer de mama.

Pese a ello, el magistrado fue enfático al señalar que la acusada tuvo un rol activo en el esquema delictivo. Organizó reuniones, facilitó contactos y coordinó acciones con terceros. Además de los 54 meses de prisión, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 1.400 dólares.

El inicio de su encarcelamiento fue pospuesto hasta julio de 2026, en atención a su estado de salud. Durante su declaración ante la corte, Nadine aseguró que actuó bajo la influencia de su esposo y que desconocía que sus acciones fueran ilegales: "Puse mi vida en sus manos", dijo.

El caso ha implicado directamente a Bob Menéndez, quien fue condenado por cargos similares y cumple una pena de 11 años de cárcel. El matrimonio habría utilizado su posición para beneficiar intereses extranjeros, especialmente egipcios, según la acusación.

En la residencia del matrimonio, el FBI encontró más de 480.000 dólares en efectivo, así como barras de oro y otros bienes de alto valor. La defensa de Nadine Menéndez apelará la condena, alegando su vulnerabilidad psicológica y antecedentes de abuso en relaciones pasadas.

