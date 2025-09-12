La Guiteras sincroniza nuevamente con el SEN tras su desconexión

Vídeos relacionados:

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, volvió a sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 10:22 de la noche del jueves, según informó la propia planta en su perfil oficial de Facebook.

En esta nueva incorporación al sistema, la unidad generaba unos 210 megavatios (MW), una cifra aún lejos de su capacidad nominal, pero considerada clave para aliviar la demanda en medio de la actual crisis energética.

El anuncio se produce tras varios días marcados por colapsos, desconexiones imprevistas e intentos fallidos de arranque, que han dejado a millones de cubanos enfrentando largos apagones, sin información clara y con un creciente desgaste en su vida cotidiana. La Guiteras, la principal planta termoeléctrica del país, ha sido protagonista central de una secuencia que vuelve a confirmar la fragilidad estructural del sistema eléctrico cubano.

El pasado miércoles 10 de septiembre, a las 9:14 a.m., la Guiteras salió automáticamente de servicio debido a una señal falsa de vapor sobrecalentado en la caldera, según informaron medios oficialistas como el periódico Girón. Esa falla puntual activó el esquema automático de protección del bloque térmico y provocó el colapso total del SEN, dejando sin servicio eléctrico a toda la isla durante más de 24 horas. Fue el quinto apagón nacional en menos de un año, y el segundo en lo que va de 2025, lo que evidencia el deterioro progresivo del sistema bajo control estatal.

El jueves, a las 3:41 p.m., se informó de una primera sincronización parcial de la Guiteras, tras una serie de reparaciones técnicas que incluyeron el lavado de calentadores de aire regenerativo, ajustes en bombas de alimentación y correcciones de hermeticidad. Sin embargo, esa “alegría” fue efímera: pocas horas después, mientras el ministro de Energía y Minas intervenía en la Mesa Redonda para explicar el estado del SEN, la planta volvió a desconectarse, profundizando la sensación de inestabilidad generalizada.

Pese a esa segunda salida, el Gobierno cubano dio por restablecido el Sistema Eléctrico Nacional desde la mañana del jueves, alegando que todas las provincias estaban nuevamente conectadas. No obstante, ciudadanos en redes sociales denunciaron que en muchas zonas aún no había electricidad, y que la supuesta normalización no se reflejaba en la vida diaria de la población. La falta de transparencia informativa, unida a la precariedad de la infraestructura, ha agudizado la desconfianza pública en las versiones oficiales.

Ahora, con la nueva sincronización ocurrida el jueves a las 10:22 p.m., las autoridades esperan estabilizar parcialmente el suministro, aunque la historia reciente invita al escepticismo. La planta ha presentado múltiples colapsos desde 2024, y cada reinicio ha sido seguido por nuevas interrupciones. El propio director de la central, Rubén Campos Olmo, reconoció recientemente que la unidad solo puede arrancar si recibe energía externa estable, y que no se podía garantizar la ausencia de daños tras cada salida forzosa.

Mientras tanto, los cubanos siguen enfrentando las consecuencias directas de una crisis energética prolongada: noches sin ventilación, alimentos echados a perder, electrodomésticos dañados, imposibilidad de cocinar y una desconexión digital que se suma al aislamiento ya existente. Cada apagón no es solo una cifra en los partes técnicos, sino una experiencia cotidiana que erosiona la calidad de vida y mina la confianza en cualquier solución real.

La entrada de la Guiteras al SEN podría aliviar temporalmente la situación, pero no resuelve el problema de fondo: un sistema eléctrico nacional obsoleto, sin inversión sostenible, dependiente de parches improvisados y cada vez más vulnerable a fallos técnicos menores que se convierten en desastres nacionales.

