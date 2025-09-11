Díaz-Canel asegura que el Sistema Eléctrico Nacional se recuperó en tiempo récord

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel celebró este jueves en X la supuesta “recuperación en tiempo récord” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras el colapso que dejó a toda la isla a oscuras durante más de 24 horas, en el segundo apagón general de 2025 y el quinto en menos de un año.

“A cuadros y trabajadores de Energía y Minas y de la UNE, nuestro reconocimiento por el récord en la recuperación del SEN”, escribió Díaz-Canel, en un mensaje donde volvió a culpar al “bloqueo” de Estados Unidos y a las plantas envejecidas del país por el desastre eléctrico.

Sin embargo, la realidad desmiente la euforia oficial: millones de cubanos siguen sin corriente en sus hogares, a pesar de que las autoridades den por reconectado el sistema. La reconexión técnica no significa que el servicio llegue con estabilidad a la población, que continúa en la incertidumbre y sin esperanzas de que los apagones cesen.

Una estrategia para reaccionar, no para prevenir

El primer ministro Manuel Marrero había adelantado un día antes que existía “una estrategia bien definida” para enfrentar la caída del SEN, aunque no para evitarla.

Marrero, que se presentó en el Despacho Nacional de Cargas, fue uno de los pocos rostros visibles en medio de la crisis, en la que Díaz-Canel permaneció en silencio durante horas, limitándose a opinar en redes sobre los bombardeos en Gaza mientras Cuba permanecía apagada.

Cuando finalmente apareció, el mandatario se limitó a frases de aliento como “se trabaja duro” o “seguimos de pie y combatiendo”, percibidas como retórica vacía por una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.

El último colapso del SEN se produjo el miércoles a las 9:14 de la mañana, tras la salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, la más importante del país y que apenas se reincorporó al sistema.

La reconexión se apoyó en unidades como la del Mariel, mientras las provincias fueron enlazándose poco a poco hasta completarse la interconexión en la tarde del jueves.

Con este, ya son cinco los apagones nacionales en menos de un año: tres en 2024, incluido el provocado por el huracán Rafael, y dos en 2025, todos con el mismo denominador común, que es una infraestructura obsoleta, falta de inversión y una crisis estructural que golpea la vida diaria de los cubanos.

El costo humano detrás del “récord”

Más allá del discurso oficial que intenta presentar como victoria lo que en realidad es un síntoma de deterioro, los apagones masivos se han convertido en una tragedia cotidiana: pérdida de alimentos, electrodomésticos dañados, imposibilidad de trabajar o estudiar, y familias enteras sometidas a una incertidumbre constante.

Mientras Díaz-Canel habla de “tiempo récord”, millones de cubanos saben que el verdadero récord lo tiene un sistema eléctrico incapaz de sostenerse, que condena al país a vivir entre promesas, justificaciones y apagones.

