Revelan la causa que provocó salida de la Guiteras y caída del sistema eléctrico

Una señal falsa de vapor sobrecalentado en la caldera provocó la salida automática de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, lo que desencadenó el colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este miércoles.

El dato fue confirmado por el oficialista periódico Girón, que informó en Facebook que el esquema automático de la caldera se desarmó debido a la anomalía y con ello se produjo la desconexión del bloque térmico.

Según explicó Rubén Campos Olmo, director de la planta, tras una salida de este tipo la Guiteras necesita recibir energía externa para reiniciar operaciones, proceso que depende de la estabilidad del sistema en otras regiones.

El directivo advirtió que aún no es posible precisar cuándo la central podrá incorporarse nuevamente y que tampoco se sabe si la parada repentina dejó daños adicionales en la unidad, lo cual no augura una mejoría a corto plazo.

Este incidente ocurre apenas tres días después de otro apagón que dejó a oscuras al oriente del país, confirmando el segundo colapso masivo del año en Cuba y subrayando la fragilidad del sistema eléctrico nacional.

En otra publicación, el periódico oficialista subrayó que "ya se solucionó la señal falsa en la automática que provocó la salida de la central", así lo confirmó Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en Matanzas.

"Desde el puesto de dirección aseguran estar listos para iniciar el arranque de la planta en cuanto llegue la energía", señaló el portal de noticias en un evidente tono triunfalista.

Informaron, además, que en estos momentos "se trabaja en varios territorios en la conformación de microsistemas para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema".

La Unión Eléctrica informó que a las 9:14 a.m. de este miércoles se produjo una caída total del sistema eléctrico nacional, dejando sin servicio a todo el país por tiempo indeterminado. La causa fue la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras.

En un breve comunicado oficial, la entidad estatal confirmó el colapso del sistema, ocurrido apenas unos días después de que el pasado domingo el oriente de Cuba quedara completamente a oscuras.

La UNE confirmó la causa: "Caída del Sistema Electroenergético Nacional tras salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras", la misma causa de apagones masivos anteriores, en una jornada que tenía prevista una afectación de 1,790 MW.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, presumió este miércoles que el gobierno cuenta con una estrategia bien definida para enfrentar la caída total del SEN –no así para evitarla–, ocurrida en horas de la mañana.

“Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la UNE para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema”, escribió Marrero en su perfil en X, donde también afirmó que la población será mantenida al tanto del proceso de recuperación, aunque eso no garantiza la prontitud de las acciones y muchos menos la efectividad.

Con este colapso, Cuba suma su quinto apagón nacional en menos de un año, una cifra que retrata con crudeza la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional y la incapacidad del régimen para resolver una crisis que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

