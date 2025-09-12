"No, no estoy en Ucrania": Locutora cubana muestra el caos en La Habana tras desplome del sistema eléctrico

La locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal compartió un video en redes sociales en el que denuncia las difíciles condiciones de vida en la isla tras un nuevo apagón masivo.

“Apagón, apagón. No, no estoy en Ucrania, estoy aquí en 19 y 36”, dijo Alfonso Madrigal al comenzar la grabación, en la que muestra a decenas de personas en la calle haciendo cola para comprar pan.

La comunicadora explicó que el corte ocurrió luego de que el pasado miércoles 10 de septiembre, a las 9:14 a.m., colapsara la central termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que provocó la salida del sistema electroenergético nacional.

“Esta es la cola para comprar el pan porque no hay gas, no hay electricidad. Y esto es a golpe de pan y a ver qué le pondrá la gente dentro, porque no todos tienen qué ponerle”, comentó en tono de denuncia.

Las imágenes muestran a vecinos en bicicleta y a pie, en medio de escombros y calles afectadas, intentando conseguir alimentos en plena crisis energética que golpea al país.

El video, difundido en TikTok, se ha vuelto viral en pocas horas y refleja el malestar ciudadano frente al deterioro de los servicios básicos en Cuba.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba