"No, no estoy en Ucrania": Locutora cubana muestra el caos en La Habana tras desplome del sistema eléctrico

La locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal compartió un video en redes sociales en el que denuncia las difíciles condiciones de vida en la isla tras un nuevo apagón masivo.
“Apagón, apagón. No, no estoy en Ucrania, estoy aquí en 19 y 36”, dijo Alfonso Madrigal al comenzar la grabación, en la que muestra a decenas de personas en la calle haciendo cola para comprar pan.
La comunicadora explicó que el corte ocurrió luego de que el pasado miércoles 10 de septiembre, a las 9:14 a.m., colapsara la central termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que provocó la salida del sistema electroenergético nacional.
“Esta es la cola para comprar el pan porque no hay gas, no hay electricidad. Y esto es a golpe de pan y a ver qué le pondrá la gente dentro, porque no todos tienen qué ponerle”, comentó en tono de denuncia.
Las imágenes muestran a vecinos en bicicleta y a pie, en medio de escombros y calles afectadas, intentando conseguir alimentos en plena crisis energética que golpea al país.
El video, difundido en TikTok, se ha vuelto viral en pocas horas y refleja el malestar ciudadano frente al deterioro de los servicios básicos en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué se produjo el reciente apagón masivo en Cuba?
El apagón masivo en Cuba fue provocado por el colapso de la central termoeléctrica Antonio Guiteras el 10 de septiembre. Este evento dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país, agravando la ya crítica situación energética que enfrenta la isla.
¿Cuáles son las consecuencias de los apagones en Cuba para la población?
Los apagones en Cuba tienen múltiples consecuencias, como la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración, dificultades para cocinar y almacenar alimentos, interrupciones en actividades cotidianas y un empeoramiento general de las condiciones de vida, especialmente en hogares con niños, ancianos o personas enfermas.
¿Qué medidas están tomando los cubanos para enfrentar la crisis energética?
Para enfrentar la crisis energética, algunos cubanos han comenzado a instalar paneles solares en sus hogares como medida alternativa. Además, muchas familias recurren a cocinar con carbón o utilizan plantas eléctricas, cuando logran conseguir combustible para operarlas.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los apagones prolongados?
La población cubana ha reaccionado con malestar y protestas ante los apagones prolongados. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se han registrado toques de cacerolas para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, reflejando el creciente descontento ciudadano frente a la situación.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha anunciado trabajos de mantenimiento y la sincronización de nuevas unidades para aumentar la capacidad del sistema eléctrico. Sin embargo, estas medidas no han resuelto el problema de fondo, y la población sigue enfrentando apagones prolongados y falta de recursos.
