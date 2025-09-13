Empresa Eléctrica ofrece detalles del estado de salud del liniero accidentado en La Habana

Un liniero especializado de la Empresa Eléctrica de La Habana, identificado como Osmani Hernández Madroza, de 35 años, sufrió este viernes un accidente laboral mientras realizaba reparaciones en una línea primaria dañada en la intersección de Pepe Prieto y San Manuel, en el municipio San Miguel del Padrón.

Según confirmó la entidad estatal, el trabajador hizo contacto con un conductor partido y recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en ambos brazos. A pesar del impacto, Hernández no perdió el conocimiento y fue trasladado de urgencia al Hospital Miguel Enríquez, donde permanece bajo atención médica.

Denuncias por fallos en la respuesta de emergencia

El accidente generó preocupación e indignación entre los vecinos del lugar, quienes denunciaron a través de redes sociales la tardanza de los bomberos y la ausencia de una respuesta inmediata por parte de la empresa.

De acuerdo con testimonios recogidos por el perfil de Facebook La Tijera, fueron los propios residentes quienes, ante la falta de asistencia, bajaron al liniero del poste y lo llevaron en un vehículo particular hasta el centro médico.

Además, se conoció que el trabajador había solicitado su baja laboral en múltiples ocasiones durante los últimos tres meses, pero la empresa se la negó alegando “falta de personal”. Esta negativa lo obligó a continuar en un puesto de alto riesgo, sin condiciones de seguridad adecuadas, según denunciaron allegados.

La empresa investiga el incidente

La Empresa Eléctrica de La Habana aseguró que hay directivos y compañeros de trabajo que apoyan a la familia del liniero en el hospital. Mientras tanto, especialistas de Seguridad y Salud del Trabajo investigan las causas del accidente.

Este hecho ocurre poco más de un año después de que otro joven trabajador de la misma empresa muriera electrocutado mientras laboraba en un poste en Punta Brava, La Lisa, en un incidente que también fue criticado por la demora de los equipos de emergencia.

La situación actual del liniero Osmani Hernández continúa siendo delicada. Vecinos, familiares y usuarios en redes sociales piden oraciones por su recuperación, al tiempo que exigen responsabilidades por lo que consideran un accidente evitable.

