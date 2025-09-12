Venden mazos de leña en Las Tunas por el apagón general en Cuba: "¿Algo es algo?"

Vídeos relacionados:

Un punto de venta estatal en el municipio de Jobabo, en Las Tunas, comenzó a vender mazos de leña a 135 pesos cubanos como alternativa para la cocción de alimentos por el apagón general que dejó sin servicio eléctrico a toda Cuba.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Yaidel Miguel Rodríguez Castro, de Radio Cabaniguán, y muestran los leños expuestos en una tarima, detrás de una reja, junto a un cartel con la lista oficial de precios.

De la "Revolución Energética" a los fogones de leña

La "Revolución Energética" impulsada por Fidel Castro se fue a bolina hace años en Cuba. En el último quinquenio, la involución ha sido acelerada, y hay cubanos que normalizan la crisis.

"Algo es algo (como decimos comúnmente)", escribió Rodríguez en su publicación en Facebook junto al cartel que promociona la leña para el pueblo.

La venta está liderada por una unidad de “Procesamiento y Comercialización de carne de ganado menor y derivados de leche de cabra”, pero esos productos mencionados no estaban accesibles para el pueblo.

La venta de leña ha generado un fuerte rechazo en redes sociales, porque pone en evidencia el nivel de precariedad al que se ha llegado para sobrevivir en Cuba.

Carbón a mil pesos y gasolina racionada en Jobabo

Rodríguez informó también que las autoridades locales indicaron comercializar el carbón a 25 pesos por kilogramo, pero ciudadanos reportaron que en zonas como La 40, el saco se llegó a vender a mil pesos, una cifra que refleja descontrol y especulación en plena crisis.

“El problema no es solo el colapso eléctrico, sino la incapacidad de las estructuras locales para hacer cumplir las propias indicaciones”, denunció el periodista.

También advirtió sobre la racionada distribución de gasolina en el territorio: “Aviso urgente a los portadores de plantas eléctricas en Jobabo: Se comenzará a vender después de las 11:30 a.m. cinco litros de combustible a 100 clientes, según el orden de registro en la plataforma TICKET.”

Indignación por el retroceso: “Vamos como los indios”

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. La imagen de la leña a la venta fue interpretada como un símbolo del retroceso que vive el país.

“Japón va por la tecnología 6G y aquí nos venden palos para cocinar”, comentó un usuario. Otro ironizó: “Ya de paso pueden vendernos también el arco y la flecha.”

“Nunca pensé que llegaríamos a esto. En vez de avanzar vamos para atrás”, expresó otra ciudadana, en uno de los mensajes más compartidos.

Una crisis energética sin solución tras cinco años

Cuba vive desde hace cinco años bajo un régimen de apagones continuos. El último colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocurrido el 10 de septiembre, dejó sin electricidad a todo el país por la salida inesperada de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas.

Se trata del segundo apagón general de 2025, y el reflejo de un sistema deteriorado. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, pidió este miércoles “confianza” a la población.

“Estoy plenamente convencido de que se trabajará intensamente para dar una respuesta rápida. Se han dado las indicaciones. (...) Un abrazo grande y confianza, que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para restablecer el servicio cuanto antes”, dijo.

Sin embargo, millones de cubanos siguen sin corriente y sin agua potable en sus hogares. La situación es insostenible y las declaraciones de Marrero suenan a promesas desgastadas.

