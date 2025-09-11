"Mis excolegas están pasando las de Caín": Ulises Toirac envía mensaje de apoyo a trabajadores del SEN

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac, ingeniero electroenergético de formación, volvió a pronunciarse sobre la profunda crisis que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el más reciente apagón masivo que dejó a toda la Isla a oscuras durante 28 horas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Toirac reconoció la labor de sus antiguos compañeros del sector eléctrico, al tiempo que puso en evidencia la tragedia que viven millones de cubanos por la incapacidad del gobierno de mantener un servicio estable.

"Otro desastre en el SEN, algo que era de esperar. De hecho, me asombraba cada día, al mirar los numeritos de déficit, de que no hubiera otro colapso", escribió.

Según explicó, laborar en las actuales condiciones exige "pericia, experiencia y una salud de hierro", y los involucrados: linieros, reparadores, jefes de despacho... son "magos" que cuando el sistema colapsa "multiplican horas y magias".

"Mis excolegas están pasando las de Caín y merecen algo más que diplomas y gladiolos. No son parte del problema, sino la única solución a manom", agregó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

El mensaje de Toirac llega en medio de la indignación popular por el quinto apagón nacional en menos de un año y el segundo de 2025, un récord que desnuda el deterioro estructural del sistema energético cubano.

El colapso comenzó el miércoles a las 9:14 am con la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, que provocó la desconexión total de la red.

Aunque el Ministerio de Energía y Minas aseguró este jueves que todas las provincias están nuevamente conectadas, miles de usuarios en redes sociales denuncian que siguen sin servicio eléctrico.

La reconexión ha sido lenta, parcial y plagada de interrupciones, reflejo de un sistema obsoleto, dependiente de remiendos improvisados y sin inversión real durante décadas.

En una publicación anterior, Toirac ya señaló que las protecciones y circuitos están "muy desmejoradas", y que cada apagón significa no solo horas sin luz, sino la pérdida de alimentos, daños a electrodomésticos y hospitales obligados a funcionar al límite.

"Cuando ocurre una caída total, es triplemente exigente. Saben lo que representa para las casas, los hospitales, las instalaciones sensibles", advirtió en marzo pasado.

En aquella ocasión, el actor dejó claro su estima a todos los que tratan de mantener vivo el SEN. "No es que no tengan la culpa. Por el contrario, tienen el valor".

Con su último mensaje, el humorista vuelve a dejar claro que la culpa no recae en los técnicos ni en los operarios, sino en un gobierno que ha llevado al país a depender de un sistema eléctrico tan deteriorado que amenaza con colapsar en cualquier momento.

"Mi respeto, admiración y abrazo a todos ellos", concluyó Toirac, en un gesto de apoyo hacia quienes mantienen vivo, con enormes sacrificios, lo poco que queda del SEN.

