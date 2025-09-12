La vida sigue igual: Cuba mantiene apagones por elevado déficit de generación eléctrica

Vídeos relacionados:

La situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es crítica, con un déficit de generación que obliga a mantener los apagones en todo el país este viernes.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en la jornada anterior, según la Unión Eléctrica, fue de 1.733 MW a las 21:50 horas, un reflejo del profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad.

A las 06:00 de la mañana de hoy, la disponibilidad del SEN era de apenas 1.550 MW, mientras la demanda alcanzaba los 2.810 MW, lo que provocó un déficit inmediato de 1.285 MW. Para el horario del mediodía se estima una afectación de 1.200 MW.

Averías y mantenimientos que agravan la crisis

La fragilidad del sistema se acentúa con múltiples unidades generadoras fuera de servicio, tanto por averías como por mantenimientos programados. Entre las unidades averiadas se encuentran:

Unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton

Unidad 8 de la CTE Mariel

Unidades 3 y 5 de la CTE Renté

Mientras que en mantenimiento están:

Unidad 5 de la CTE Mariel

Unidad 2 de la CTE Santa Cruz

Unidad 4 de la CTE Cienfuegos

Unidad 1 de la CTE Felton

Además, las limitaciones en la generación térmica suman 354 MW adicionales al déficit y a la escasez de capacidad instalada se suma la falta de combustible, que mantiene fuera de servicio a 44 centrales de generación distribuida, lo que representa una pérdida de 201 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico de este viernes se prevé la entrada gradual de algunos bloques de generación, entre ellos:

50 MW en motores de generación distribuida actualmente detenidos por falta de combustible

70 MW correspondientes a la unidad 5 de Renté

105 MW procedentes de la central de motores Fuel Oil Mariel

No obstante, incluso con estas incorporaciones, la disponibilidad esperada para el horario pico es de apenas 1.775 MW, frente a una demanda máxima estimada en 3.330 MW. Esto generaría un déficit de 1.525 MW, con una afectación pronosticada de 1.595 MW, si se mantienen las condiciones actuales.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que el déficit no había sido cerrado en la capital al momento de redactar su nota informativa, pero compartieron la programación de apagones prevista por bloques.

Mientras tanto, la población cubana sigue enfrentando extensos apagones diarios, con un panorama que no muestra señales de mejora inmediata. La infraestructura eléctrica continúa deteriorándose, sin soluciones visibles en el corto plazo.

