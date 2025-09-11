Marrero pide confianza al pueblo tras el apagón general en Cuba

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, pidió este miércoles confianza al pueblo, luego de que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) colapsara por una salida inesperada de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en Matanzas.

"Estoy plenamente convencido de que se trabajará intensamente para dar una respuesta rápida. Se han dado las indicaciones. (...) Un abrazo grande y confianza, que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para restablecer el servicio cuanto antes", expresó Marrero.

Sus declaraciones fueron transmitidas por la Televisión Nacional. No ofreció detalles concretos sobre el alcance de los daños ni un cronograma de recuperación.

Este jueves el primer ministro publicó un mensaje en su perfil de X asegurando que: "Hasta el momento se han logrado restablecer 500 MW en el país. Continúa el proceso de arranque en varias unidades y se trabaja para llevar energía a la CTE Antonio Guiteras. Fortalecer el microsistema de Camagüey para lograr incorporar el bloque 6 de Nuevitas es otra prioridad".

Falta de mantenimiento y envejecimiento crítico del sistema

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó que la caída total del sistema ocurrió a las 9:14 de la mañana del 10 de septiembre y dejó sin electricidad a todo el país, en una jornada en la que se preveía una afectación superior a los 1,790 megavatios.

Se trata del segundo apagón nacional registrado en 2025, reflejo de una crisis estructural en el sistema energético cubano que sigue sin solución.

Pocas horas antes del colapso, el propio gobierno había admitido que la situación del SEN era “dura” y que la CTE Antonio Guiteras debía salir de servicio próximamente para recibir mantenimiento, un anuncio que ahora parece una advertencia no atendida.

Directivos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y de la UNE han justificado en días recientes los apagones prolongados en todo el país con el argumento de que muchas plantas llevan más de cuatro décadas operando sin reparaciones capitales.

Un sistema al borde del colapso

La termoeléctrica Guiteras ha sido reiteradamente señalada como un “punto débil” del sistema, por sus constantes salidas imprevistas. La planta es estratégica por su aporte relativamente alto de generación base, pero su deterioro es evidente.

En marzo pasado, otro apagón general sacudió la isla, provocado por una avería en la subestación del Diezmero, en La Habana. En julio de 2024, un fallo de protección en esa misma planta también dejó sin servicio eléctrico a todo el país durante más de ocho horas.

La población cubana vive desde hace meses bajo un régimen de cortes programados y prolongados que afectan la vida diaria, la economía y los servicios básicos. Las explicaciones del gobierno, centradas en el envejecimiento tecnológico y la escasez de piezas, no han evitado el creciente descontento social.

