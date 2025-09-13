Decomisan camión con más de 1000 libras de pescado en Granma

Vídeos relacionados:
La policía cubana decomisó un camión con más de 1000 libras de pescado de mar en Pilón, Granma.
“Ocupan una buena carga de pescado ilegal en Pilón, el cual trasladaban en un camión estatal para la provincia Santiago de Cuba”, informó en Facebook el perfil asociado al oficialismo Entérate con Aytana Alama.
La policía decomisó la carga a tres ciudadanos en la vía pública, en la localidad Marea del Portillo, en Pilón, precisa la información.
Los detenidos intentaban trasladar el pescado en un camión estatal “perteneciente a la provincia Santiago de Cuba”, comentan.
“Mucho fue lo que se arriesgaron, aun sabiendo que los miembros del MININT mantienen un trabajo permanente en contra del delito y las ilegalidades. Este fue el comentario realizado por parte de usuario que le sorprendió todo el cargamento que acaparó este chofer”, agrega la información que no da otros detalles.
Las noticias de decomisos son habituales en la isla, donde el Estado, incapaz de abastecer los mercados, intenta dar una imagen de combate al delito.
En febrero pasado, la policía detuvo en Santa Clara un camión cargado con mercancía sin documentación legal, incautando un total de 404 sacos de arroz, además de otros productos y efectivo.
En este decomiso, los agentes encontraron 404 sacos de arroz, 132 sacos de calabaza y 187,000 CUP en efectivo, sin que los involucrados pudieran presentar contratos o documentos que justificaran la procedencia de los productos.
Por esa misma fecha, la policía interceptó un camión que transportaba 42,900 cartones de huevos sin documentos legales cuando circulaba por el kilómetro 141 de la Autopista Nacional, correspondiente al municipio matancero de Jagüey Grande.
Preguntas frecuentes sobre decomisos de pescado y otros alimentos en Cuba
¿Por qué se decomisó el camión con pescado en Granma?
El camión con más de 1000 libras de pescado fue decomisado por la policía cubana porque se trasladaba de manera ilegal, según informaron las autoridades. El cargamento estaba destinado a ser transportado a la provincia de Santiago de Cuba sin la documentación adecuada. Este tipo de decomisos son frecuentes en Cuba, donde el Estado intenta mostrar una lucha contra las ilegalidades en medio de una escasez generalizada de alimentos.
¿Cuál es el contexto detrás de los decomisos de alimentos en Cuba?
Los decomisos de alimentos como pescado, carne y otros productos en Cuba son parte de una estrategia del gobierno para combatir el mercado negro y las actividades ilegales. Sin embargo, la escasez crónica y el control estatal sobre la distribución de alimentos han llevado a que muchos cubanos recurran al mercado informal para satisfacer sus necesidades básicas. Esta situación refleja un sistema económico colapsado y la incapacidad del régimen para asegurar una distribución adecuada de alimentos a la población.
¿Cómo afecta la escasez de alimentos en Cuba a la población?
La escasez de alimentos en Cuba ha llevado a una situación crítica donde los ciudadanos luchan por acceder a productos básicos. La falta de oferta en los mercados estatales y los altos precios han empujado a muchos a buscar alternativas ilegales para alimentar a sus familias. Esta situación genera tensiones sociales y críticas al gobierno, que no ha logrado implementar políticas efectivas para mejorar el acceso a alimentos esenciales.
¿Qué papel juegan las redes sociales en los decomisos en Cuba?
Las redes sociales en Cuba, a menudo controladas por perfiles oficialistas, juegan un papel importante en la difusión de operativos de decomisos. Estos perfiles celebran las acciones como logros del gobierno en su lucha contra la ilegalidad, pero también sirven como plataforma para que la población exprese su descontento y crítica sobre la situación económica y alimentaria del país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.