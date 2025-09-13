Decomisan camión con más de 1000 libras de pescado en Granma

Vídeos relacionados:

La policía cubana decomisó un camión con más de 1000 libras de pescado de mar en Pilón, Granma.

“Ocupan una buena carga de pescado ilegal en Pilón, el cual trasladaban en un camión estatal para la provincia Santiago de Cuba”, informó en Facebook el perfil asociado al oficialismo Entérate con Aytana Alama.

La policía decomisó la carga a tres ciudadanos en la vía pública, en la localidad Marea del Portillo, en Pilón, precisa la información.

Los detenidos intentaban trasladar el pescado en un camión estatal “perteneciente a la provincia Santiago de Cuba”, comentan.

“Mucho fue lo que se arriesgaron, aun sabiendo que los miembros del MININT mantienen un trabajo permanente en contra del delito y las ilegalidades. Este fue el comentario realizado por parte de usuario que le sorprendió todo el cargamento que acaparó este chofer”, agrega la información que no da otros detalles.

Las noticias de decomisos son habituales en la isla, donde el Estado, incapaz de abastecer los mercados, intenta dar una imagen de combate al delito.

En febrero pasado, la policía detuvo en Santa Clara un camión cargado con mercancía sin documentación legal, incautando un total de 404 sacos de arroz, además de otros productos y efectivo.

En este decomiso, los agentes encontraron 404 sacos de arroz, 132 sacos de calabaza y 187,000 CUP en efectivo, sin que los involucrados pudieran presentar contratos o documentos que justificaran la procedencia de los productos.

Por esa misma fecha, la policía interceptó un camión que transportaba 42,900 cartones de huevos sin documentos legales cuando circulaba por el kilómetro 141 de la Autopista Nacional, correspondiente al municipio matancero de Jagüey Grande.

