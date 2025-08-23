Detenido vendedor de droga en La Habana Vieja

Vídeos relacionados:
Un vendedor de droga fue detenido en La Habana Vieja en medio de la gestión estatal contra la crisis del tráfico y el consumo de estupefacientes.
“Agentes del MININT desplegados en la zona lograron su captura, incautándole cocaína junto a una suma de dinero en efectivo”, informó el perfil anónimo vinculado a la propaganda oficialista Elizabeth Ferrer.
La publicación, que no precisó la fecha de la captura, incluyó imágenes de la mercancía y el dinero incautados.
El jueves, un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron detenidos en una redada policial antidrogas en el reparto Buenavista, Playa, según el mismo perfil.
La operación ejecutada por agentes del Órgano Antidrogas junto con otras fuerzas del Minint se llevó a cabo en la calle 62, entre las avenidas 25 y 27, y “forma parte de los esfuerzos continuos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en la comunidad”, indicó la nota.
Lo más leído hoy:
“Los implicados ahora enfrentan las consecuencias legales por su accionar, en un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada cuando se trata de proteger la salud y la seguridad de la población joven”, advirtió.
El texto aseguró que las autoridades cubanas “mantienen el compromiso de seguir trabajando para erradicar estas prácticas y garantizar un entorno más seguro para todos”.
Ante el alza del tráfico y consumo del “químico” y otras drogas entre los jóvenes en todo el país, el régimen ha arreciado sus esfuerzos por frenar el alarmante fenómeno con sistemáticos operativos policiales, que han dejado decenas de detenidos en La Habana y otras provincias, y el endurecimiento de las normas penales contra los autores de estos delitos.
El miércoles, la misma fuente dio a conocer el arresto de otras dos personas por distribución del “químico” en el municipio Centro Habana, en las inmediaciones del parque El Curita, una zona señalada como punto habitual de consumo y tráfico de estupefacientes.
En los últimos meses se han realizado juicios ejemplarizantes, en los que se han impuesto penas de hasta 20 años de cárcel por posesión y venta de estupefacientes.
En febrero, el Ministerio de Justicia anunció la creación del Observatorio Nacional de Drogas (OND), con un sistema de alerta temprana para identificar nuevas sustancias y monitorear tendencias de consumo y tráfico, con el apoyo de la Policía y la Aduana.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en Cuba
¿Cómo actúa el gobierno cubano ante el tráfico de drogas?
El gobierno cubano ha intensificado las operaciones policiales y el endurecimiento de las penas para combatir el tráfico de drogas. Se han realizado operaciones antidrogas que han resultado en múltiples detenciones y decomisos de estupefacientes. Además, se han llevado a cabo juicios ejemplarizantes con penas de hasta 20 años de cárcel para los implicados en el tráfico de drogas. Esto forma parte de una estrategia más amplia que incluye la creación del Observatorio Nacional de Drogas para monitorear tendencias y sustancias emergentes.
¿Qué es "el químico" y por qué es preocupante en Cuba?
"El químico" es una droga sintética conocida como un cannabinoide sintético, que imita la marihuana pero con una potencia y toxicidad mucho mayores. Su consumo ha aumentado en Cuba, especialmente entre los jóvenes, debido a su bajo costo y fácil acceso. Puede causar efectos secundarios severos como alucinaciones extremas, convulsiones y, en casos graves, la muerte. La preocupación por esta droga ha llevado al régimen a aumentar los operativos y sanciones para frenar su circulación.
¿Cuáles son las consecuencias legales para quienes trafican drogas en Cuba?
Las consecuencias legales para quienes trafican drogas en Cuba son severas. Pueden enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, prohibición de salida del país y la confiscación de bienes. Las autoridades han intensificado las medidas represivas y los operativos policiales en varios municipios, destacando su postura de "tolerancia cero" frente al narcotráfico. El régimen ha señalado que las penas podrían aumentar hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dependiendo de las circunstancias del delito.
¿Cómo afecta el tráfico de drogas a la sociedad cubana?
El tráfico de drogas tiene un impacto significativo en la sociedad cubana, especialmente entre los jóvenes. El aumento en el consumo de drogas sintéticas como "el químico" ha generado preocupación por la salud pública y la seguridad. Además, el fenómeno se ha extendido a menores de edad y ha afectado a las escuelas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar su discurso de "tolerancia cero" y a intensificar los operativos policiales. La situación refleja la crisis social y económica que vive el país, contribuyendo a un entorno de inseguridad y descontento social.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.