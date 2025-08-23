Detenido vendedor de droga en La Habana Vieja

Vídeos relacionados:

Un vendedor de droga fue detenido en La Habana Vieja en medio de la gestión estatal contra la crisis del tráfico y el consumo de estupefacientes.

“Agentes del MININT desplegados en la zona lograron su captura, incautándole cocaína junto a una suma de dinero en efectivo”, informó el perfil anónimo vinculado a la propaganda oficialista Elizabeth Ferrer.

La publicación, que no precisó la fecha de la captura, incluyó imágenes de la mercancía y el dinero incautados.

El jueves, un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron detenidos en una redada policial antidrogas en el reparto Buenavista, Playa, según el mismo perfil.

La operación ejecutada por agentes del Órgano Antidrogas junto con otras fuerzas del Minint se llevó a cabo en la calle 62, entre las avenidas 25 y 27, y “forma parte de los esfuerzos continuos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en la comunidad”, indicó la nota.

“Los implicados ahora enfrentan las consecuencias legales por su accionar, en un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada cuando se trata de proteger la salud y la seguridad de la población joven”, advirtió.

El texto aseguró que las autoridades cubanas “mantienen el compromiso de seguir trabajando para erradicar estas prácticas y garantizar un entorno más seguro para todos”.

Ante el alza del tráfico y consumo del “químico” y otras drogas entre los jóvenes en todo el país, el régimen ha arreciado sus esfuerzos por frenar el alarmante fenómeno con sistemáticos operativos policiales, que han dejado decenas de detenidos en La Habana y otras provincias, y el endurecimiento de las normas penales contra los autores de estos delitos.

El miércoles, la misma fuente dio a conocer el arresto de otras dos personas por distribución del “químico” en el municipio Centro Habana, en las inmediaciones del parque El Curita, una zona señalada como punto habitual de consumo y tráfico de estupefacientes.

En los últimos meses se han realizado juicios ejemplarizantes, en los que se han impuesto penas de hasta 20 años de cárcel por posesión y venta de estupefacientes.

En febrero, el Ministerio de Justicia anunció la creación del Observatorio Nacional de Drogas (OND), con un sistema de alerta temprana para identificar nuevas sustancias y monitorear tendencias de consumo y tráfico, con el apoyo de la Policía y la Aduana.

