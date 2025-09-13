Crítica situación eléctrica en toda Cuba: apagones prolongados sin horario planificado

En los territorios no es posible planificar un sistema de rotación exacto (imagen generada con IA)

La situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue marcada hoy por un colapso que golpea a toda la isla con apagones de larga duración y sin un esquema de rotación planificado durante una jornada en la que se prevé que la afectación total sea de 1,868 megawatts (MW).

En la jornada del viernes la máxima afectación por déficit de capacidad alcanzó 1,939 MW a las 20:40 horas, tras la salida de la unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, lo que superó los niveles planificados, informó el parte de este sábado de la Unión Eléctrica, publicado en la página en Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana.

Durante todo el día el servicio estuvo afectado las 24 horas y la madrugada del sábado continuó con interrupciones generalizadas.

Las cifras de este 13 de septiembre confirman la magnitud del problema. En horas de la mañana, la disponibilidad del SEN fue de 1,437 MW frente a una demanda de 2,693 MW, lo que generó un déficit de 1,303 MW.

Para el mediodía se proyectaba una afectación de 1,350 MW, mientras que el pronóstico del horario pico asciende a un déficit de 1,798 MW, con una afectación total de 1,868 MW.

A pesar del aporte de los 30 parques solares fotovoltaicos, que entregaron 2,323 MWh con una máxima potencia de 523 MW, la generación sigue muy por debajo de las necesidades.

Al compartir la información en su cuenta de Facebook, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, comentó que “los cortes eléctricos son prolongados en todo el país, incluida la capital. En los territorios no es posible planificar un sistema de rotación exacto, dado el alto déficit en la generación de electricidad”.

La indignación ciudadana crece en redes sociales. Vecinos de distintos municipios de la capital denunciaron que en algunos bloques apenas tuvieron tres horas de electricidad en todo el día, mientras que otros denuncian que algunas zonas nunca son afectadas por “privilegios”.

Otros aseguran que los reportes oficiales no reflejan la magnitud real del déficit y que el sistema de rotación es arbitrario.

Los comentarios apuntan a un malestar generalizado: familias con niños y ancianos soportan jornadas enteras sin luz ni agua, la población exige transparencia en la información y se multiplican los reclamos por la desigual distribución de los apagones.

“El SEN colapsó y no hay estabilidad ninguna”, escribió un vecino de La Habana, mientras otro calificó la situación de “vergüenza nacional” al comparar el desastre eléctrico con la realidad de los países más pobres de la región.

Otra de las comentaristas fue más directa al emplazar a la Empresa Eléctrica de La Habana: “Acaben de declarar emergencia en el país. Tienen a casi toda Cuba apagada, mientras mantienen algunas zonas que no son afectadas nunca, no por estrategia económica, si no por privilegios”.

Y reclamó, además: “Cierren todos los bares y centros nocturnos que son grandes consumidores de energía y a los que solo pueden asistir la elite pudiente y privilegiada del país. Tienen a todo un pueblo pagando la buena y azucenada vida de unos pocos. ¿O acaso para eliminar estas diferencias no es que se hizo esta revolución?”.

El Ministerio de Energía y Minas informó este sábado que están en proceso de arranque la unidad 8 de la termoeléctrica del Mariel, la unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes y motores del Mariel, con posibilidad de incorporarse al SEN “de manera más inmediata”.

