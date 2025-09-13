El viceministro de Turismo, Adalberto Venero Lemus, afirmó que el respaldo del pueblo al Festival Varadero Gourmet 2025 impulsa la recuperación turística de Cuba, mientras la mayoría de la población enfrenta dificultades para garantizar la alimentación diaria, lo cual revela el contraste entre la promoción oficial y la realidad que vive la ciudadanía.

Millones de cubanos estaban a oscuras debido al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuando el gobierno cubano inauguró con pompa la más reciente edición del Festival Internacional Varadero Gourmet en el Centro de Convenciones Plaza América, en el principal balneario de la isla, en el norte de la provincia de Matanzas.

Bajo la temática “Sabores sin fronteras”, la iniciativa incluye la participación de empresarios, especialistas y académicos.

Se prevé asimismo conferencias magistrales como “Dos cocinas, cubana y española y su fusión”, “Casabe: el arte de hacer casabe” y “Gastronomía inclusiva: delicias para compartir”, destacó un reportaje del servicio de televisión de la oficialista agencia de noticias Prensa Latina.

La cocina criolla, con raíces españolas, es un patrimonio que debe preservarse, aseveró Miguel Ángel Jiménez, chef corporativo de la cadena hotelera Iberostar, y señalado como cocinero personal de la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta.

Por su parte, el chef del restaurante La Filarmónica, Omar Rodríguez, el festival contribuye a rescatar tradiciones como la elaboración del casabe, alimento de yuca y mandioca declarado patrimonio cultural de la humanidad en 2024 en Asunción, Paraguay.

Lo más leído hoy:

Como novedad, el festival que se extenderá hasta el 13 de septiembre, acogerá la primera edición del Taller Internacional de Franquicias Turísticas Cubanas, centrado en marcas como La Bodeguita del Medio, Floridita y Café Concert Gato Tuerto, con participación de franquiciados extranjeros y nacionales, a fin de generar alianzas, oportunidades de negocio y fortalecer la protección internacional de marcas.

Mientras autoridades venden el evento como una plataforma para consolidar a Cuba como destino culinario de excelencia, la ciudadanía enfrenta un contexto de restricciones y carencias que el discurso oficial no aborda.

En medio de una de las crisis energéticas más severas de los últimos años en Cuba, el festival gastronómico en Varadero vuelve a exponer la burbuja de privilegio de la élite vinculada al turismo estatal.

La contradicción entre el discurso oficial de “resistencia” y la ostentación del evento se vuelve cada vez más insostenible para una población agobiada por la precariedad y en un país donde muchas personas se levantan y no tienen nada que comer y se acuestan con su barriga vacía.

El Varadero Gourmet 2025 no solo muestra la desconexión del régimen con la realidad de los cubanos, sino que también revela sus prioridades: proteger la imagen turística del país, mientras los ciudadanos sufren apagones diarios.

La promoción de la “cocina fusión con alma cubana” contrasta de forma cruda con la escasez de alimentos básicos, la falta de electricidad en los hogares y el deterioro de la infraestructura nacional.

Para la mayoría de los cubanos, este evento de gastronomía gourmet, mientras deja una buena impresión en los asistentes y genera titulares positivos en los medios oficiales, es un espectáculo vacío que solo les deja un sabor amargo.

Preguntas frecuentes sobre el Festival Varadero Gourmet 2025 y la situación en Cuba