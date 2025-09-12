La termoeléctrica Antonio Guiteras parará seis meses por mantenimiento

El director general de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Alfredo López Valdés, confirmó que la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, saldrá de operaciones a finales de este año para un mantenimiento capital de seis meses.

Durante su intervención en el programa oficialista Mesa Redonda, López Valdés señaló como principales causas de los problemas actuales la “falta de mantenimiento” acumulada y la “falta de regulación” del sistema eléctrico.

Por ello, anunció que el plan de mantenimiento tendrá un “alcance grande” y será determinante para prolongar la vida útil de la planta.

La decisión se da tras reiterados fallos que han dejado al país en apagones generales y expuesto la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que se investiga la causa de la más reciente salida inesperada de la Guiteras, mientras destacó el esfuerzo de los trabajadores de la UNE en el restablecimiento parcial del servicio eléctrico tras el apagón nacional. Aseguró además que ninguna central resultó dañada como consecuencia de la caída.

La paralización de la Guiteras, la mayor central termoeléctrica del país, supone un duro golpe para la ya precaria generación eléctrica de la isla.

Expertos señalan que, sin esta planta en funcionamiento, la red dependerá de unidades más pequeñas, inestables y con historial de averías constantes, lo que augura un escenario de apagones prolongados durante meses.

El gobierno presentó la medida como parte de un programa más amplio de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, que contempla intervenciones en cinco termoeléctricas este año con el objetivo de “mejorar la eficiencia y confiabilidad”.

Sin embargo, la falta de inversiones sostenidas y el deterioro general de las plantas hacen dudar de los resultados a mediano plazo.

Para los ciudadanos, el anuncio no es más que la confirmación de que la crisis energética continuará agudizándose.

La paralización por seis meses de la Antonio Guiteras amenaza con hundir aún más la vida cotidiana de los cubanos, marcada por apagones, escasez y el colapso de los servicios básicos.

El propio gobierno reconoció que la situación del sistema eléctrico es “dura” y que la termoeléctrica Antonio Guiteras tendría que detenerse en los próximos meses para recibir mantenimiento, lo que augura mayores afectaciones.

El pasado miércoles la Guiteras salió automáticamente de servicio debido a una señal falsa de vapor sobrecalentado en la caldera.

Esa falla puntual activó el esquema automático de protección del bloque térmico y provocó el colapso total del SEN, dejando sin servicio eléctrico a toda la isla durante más de 24 horas.

Fue el quinto apagón nacional en menos de un año, y el segundo en lo que va de 2025, lo que evidencia el deterioro progresivo del sistema bajo control estatal.

