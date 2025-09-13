Canadá advierte a sus ciudadanos sobre apagones de más de 24 horas en Cuba

El gobierno canadiense exhorta a sus viajeros a ejercer un alto grado de precaución en la isla

El Gobierno de Canadá actualizó este 12 de septiembre su alerta de viajes a Cuba, en la que advierte sobre la grave crisis energética y de suministros que atraviesa la isla, además de riesgos relacionados con la seguridad ciudadana, el transporte y la conectividad.

Apagones prolongados y escasez de combustible

El aviso destaca que Cuba programa apagones diarios, pero advierte que en ocasiones se producen cortes inesperados a nivel nacional que pueden prolongarse más de 24 horas.

Aunque muchos hoteles y resorts cuentan con generadores, la falta de combustible puede limitar su uso, afectando los servicios básicos que reciben los turistas. Por ello, Ottawa recomienda mantener los teléfonos cargados, seguir los medios locales y planificar con antelación.

Crisis de suministros

El Gobierno canadiense alerta que Cuba enfrenta carencias crónicas y severas de productos básicos como alimentos y agua embotellada, medicamentos, combustible y divisas.

Estas carencias han provocado interrupciones frecuentes en el transporte, largas colas en gasolineras e incluso altercados entre la población. Muchos visitantes han quedado varados con autos de renta ante la imposibilidad de conseguir combustible.

Riesgos de seguridad y criminalidad

La alerta subraya la incidencia de delitos menores como robos de bolsos y carteras en zonas turísticas, mercados, playas y transporte público. También advierte sobre hurtos en hoteles y casas particulares.

Se reportan, además, fraudes y estafas vinculados a taxis sin licencia, falsos guías turísticos y vendedores ambulantes. En algunos casos, se ha registrado el uso de amenazas o violencia.

Aunque los crímenes violentos son menos comunes, el Gobierno canadiense señala que han ocurrido asaltos durante robos y agresiones sexuales a mujeres canadienses, incluso en resorts. Entre las recomendaciones destacan:

Evitar mostrar grandes sumas de dinero o pertenencias de valor

No caminar solo de noche ni aceptar comidas o bebidas de desconocidos

Usar únicamente taxis oficiales y operadores turísticos registrados

Hostigamiento y represión de manifestaciones

El aviso incluye advertencias sobre acoso a mujeres, personas Lgbtiq+ y grupos racializados.

También recuerda que todas las manifestaciones contra el gobierno en Cuba son ilegales y que la policía puede reprimirlas y detener a los extranjeros presentes en los alrededores.

Transporte e infraestructura deficiente

Canadá señala que las carreteras en la isla están en mal estado, con escasa señalización, poca iluminación y presencia de animales en la vía. Muchos vehículos carecen de condiciones técnicas básicas, y el transporte público es descrito como escaso, abarrotado y poco confiable.

El servicio ferroviario también es catalogado como lento e inseguro.

Conectividad limitada

La red de telecomunicaciones en Cuba es deficiente y poco confiable. Los teléfonos móviles canadienses no siempre funcionan y el acceso a internet es limitado.

El Gobierno canadiense advierte además que las autoridades locales pueden bloquear las redes sociales y la conectividad en momentos de tensión política o ante protestas.

Nivel de alerta

El nivel de riesgo para Cuba se mantiene en “Ejercer un alto grado de precaución”, aunque se indica que en polos turísticos como Varadero, Cayo Coco o Guardalavaca bastan precauciones normales.

A fines de agosto, en su alerta anterior, el gobierno de Canadá había advertido a sus viajeros que fueran a Cuba sobre brotes de dengue y enfermedad por virus de Oropouche en varias regiones del país, lo cual llevó a recomendar precauciones extremas contra las picaduras de insectos, así como a revisar esquemas de vacunación antes de viajar.

El jueves, el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur) se apresuró a asegurar que, a pesar de la crisis energética, la isla “sigue siendo un destino seguro y confiable” y que los visitantes “podrán disfrutar de su experiencia turística”, gracias a una infraestructura preparada y un “equipo humano dedicado”.

La declaración se unió a otro comunicado difundido el miércoles, en el que el Mintur recalcó que “la mayoría de nuestros hoteles y servicios turísticos disponen de generadores eléctricos y recursos necesarios para operar con normalidad”, garantizando que los apagones no afectarán al sector.

El contraste resulta doloroso cuando se anuncian hoteles con plantas eléctricas y combustible asegurado para mantener a los visitantes en piscinas y habitaciones climatizadas, mientras familias enteras en la isla cocinan con hornos de leña, reciben sirope y mermelada como “alivio” para sus hijos y hacen colas interminables para acceder a agua en medio de la crisis.

Turoperadores rusos declararon recientemente a medios especializados que no han recibido reclamos de turistas en relación con los cortes de electricidad en la isla, alegando que en la mayoría de los hoteles funcionan con estabilidad los sistemas de generación autónoma que evitan el impacto del colapso eléctrico.

Las declaraciones contrastan con la realidad de los cubanos, que desde hace más de un año enfrentan apagones constantes que alteran la vida cotidiana y que recién se recuperan del más reciente colapso eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Hasta el mes de junio habían llegado a Cuba 981,856 visitantes internacionales, 327,799 menos que en 2024, para una caída del 25% en el acumulado de visitantes, según datos oficiales de la a Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Canadá, tradicional primer mercado del turismo cubano, muestra una fuerte contracción al pasar de 577,624 a 428,125 visitantes.

