Cubano compara vida en Brasil con Miami y genera debate en redes

Un cubano en Santa Catarina, Brasil, ha provocado debate en redes sociales tras publicar un video en el que asegura que el sur de ese país sudamericano es “muchísimo mejor que Miami”. Su comparación directa entre ambas realidades migratorias ha generado múltiples reacciones, tanto a favor como en contra.

El video. compartido en TikTok por el usuario @yoelglezponce, comienza con una afirmación directa: “te voy a dar las razones por las que para mí el sur de Brasil ahora mismo es muchísimo mejor que Miami”. A lo largo de la grabación, argumenta que, aunque en Estados Unidos se gana más dinero, muchos terminan dejando todo en el alquiler, mientras que en Brasil, según su experiencia, se puede vivir bien con un solo empleo. “Aquí tranquilo, aquí con un empleo trabajando normal tú logras sobrevivir y logras vivir”, dijo.

También critica el ambiente social en Miami, asegurando que muchos cubanos residentes en esa ciudad se dedican al chisme y a la polémica. Mencionó de forma explícita la obsesión con figuras públicas del entretenimiento y criticó lo que considera actitudes de “oficiales de inmigración” por parte de algunos migrantes. “Llegan a los Estados Unidos y se piensan que son más nacionales que los propios americanos que viven ahí”, expresó.

En cuanto a la calidad de vida, defendió el estilo de vida brasileño, resaltando la diversidad geográfica, las playas, el clima templado y el trato amable de los brasileños. “Tú pasas por el lado de él y te dice buen día. Se preocupa por ti, te pregunta cómo está Cuba”, explicó, en contraste con lo que, según él, ocurre en Estados Unidos.

El video ha generado decenas de comentarios, con opiniones divididas. Algunos cuestionaron su experiencia, lo acusaron de exagerar o minimizar los problemas reales del contexto brasileño, mientras que otros coincidieron con su valoración, compartiendo también vivencias positivas desde Brasil. Entre los temas más frecuentes en las respuestas aparecen los costos de vida, la violencia en algunas regiones y las dificultades migratorias.

Esta publicación se suma a otros testimonios de migrantes cubanos ofrecen sus valoraciones sobre vivir en Brasil frente a otras opciones como Estados Unidos o Europa. Uno de ellos afirmó que, aunque no es Estados Unidos ni Europa, Brasil le ha ofrecido oportunidades reales para empezar de cero.

Una joven migrante mostró cómo construye su vivienda ladrillo a ladrillo junto a su pareja, defendiendo que emigrar fue su forma de transformar su vida mediante el trabajo duro.

Otra cubana planteó que no se puede comparar Brasil con Estados Unidos porque cada experiencia migratoria es distinta, y que el éxito depende del esfuerzo individual.

En una reflexión parecida, otro cubano defendió que Brasil está lejos de ser un país sin oportunidades, y cuestionó los estigmas con los que a veces se le juzga desde el exterior.

Desde distintas perspectivas, estos testimonios reflejan una realidad común: el proceso migratorio cubano es complejo, no tiene una sola fórmula ni garantiza resultados iguales para todos. Pero Brasil, con sus desafíos y oportunidades, sigue posicionándose como una de las rutas preferidas para quienes buscan comenzar de nuevo fuera de la isla.

