Cubano en Brasil: "No es EE.UU. ni Europa, pero es un país lleno de oportunidades"

El usuario cubano de TikTok @ariel.prez65, radicado en Brasil, compartió un video en el que reflexiona sobre las expectativas idealizadas que muchos migrantes tienen antes de emigrar, y cómo la realidad puede ser muy distinta a lo que imaginaban.

Todo comenzó con el comentario de una de sus seguidoras, quien expresó arrepentimiento tras mudarse a Brasil: "Me engañaron Brasil no es lo que yo esperaba, todo está tan caro, hay que trabajar mucho y el dinero aquí no rinde para nada, tenía que haber emigrado para los Estados Unidos, para Europa, no sé para qué vine para Brasil".

A partir de ese mensaje, @ariel.prez65 respondió con una reflexión directa, pero esperanzadora: "Brasil no es los Estados Unidos, no es Europa, pero es un hermoso país, lleno de oportunidades".

Reconoció que los costos de vida han aumentado, pero aclaró que se trata de una situación global, no exclusiva de Brasil. También comparó la realidad de otros migrantes en países como EE.UU.: "Pregúntale a un emigrante que vive en Miami cuánto paga de alquiler al mes, cuál es el valor de sus gastos y compáralo con el salario mínimo, y créeme que a final de mes no le va a quedar de otra, usar la tarjeta de crédito para poder terminar de pagar sus cuentas".

Sobre la idea de que trabajar mucho no garantiza estabilidad, el creador fue claro: "Créeme que en cualquier parte del mundo, si no trabajas, no tienes cómo pagar tus cuentas".

El video termina con un mensaje motivador para quienes están pensando en emigrar: "Los comienzos son difíciles, al principio la vas a pasar mal… pero vale la pena, eso te lo aseguro. Emigrar no es para cualquiera, es solo para personas valientes".

Lo más leído hoy:

Los comentarios en la publicación muestran opiniones variadas, aunque en su mayoría positivas. Varios migrantes —cubanos y venezolanos— afirmaron sentirse agradecidos con Brasil. "Yo tengo tres años en Brasil, le agradezco mucho, mis hijos estudian, trabajan y tenemos casa propia", compartió una usuaria. Otro comentó: "Brasil nos ha dado muchas oportunidades. Hay que trabajar, sí, pero tenemos respeto".

Algunos expresaron críticas o matices más personales: "Trabajo como hdpt. y Brasil me regaló una hernia en la columna", escribió otro usuario. Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo al video: "Excelente, muy buen video. Te felicito", "Así mismo es", "Yo también amo este país", escribieron varios usuarios.

Este testimonio se suma a una serie de publicaciones similares que han sido reportadas por CiberCuba en los últimos meses.

En una serie de videos sobre su empleo en un supermercado, el propio @ariel.prez65 describió las condiciones laborales de muchos migrantes, afirmando: "Trabajo llueva, truene o relampaguee… porque créanme que mi papel hula no me va a pagar las cuentas".

También explicó cómo logró alquilar una vivienda por 550 reales en Curitiba, compartiendo recomendaciones prácticas para encontrar alquiler barato sin intermediarios.

Desde otra perspectiva, la cubana @alicia.laporte6 mostró cómo está construyendo su casa junto a su pareja "ladrillo a ladrillo", defendiendo que el trabajo duro es una forma de transformar su vida y empezar una nueva historia.

En otro video ampliamente compartido, la usuaria @yaicontigo reveló los errores que no repetiría si tuviera que emigrar nuevamente, incluyendo confiar demasiado en otras personas y gastar sin calcular los costos reales de vida.

Además, otro cubano advirtió a quienes piensan migrar a Brasil que "si tu deseo y tu anhelo no es echar para adelante, no vengas", afirmando que aunque el camino es difícil, las oportunidades existen para quienes están dispuestos a luchar.

Aunque cada experiencia migratoria es distinta, el testimonio de @ariel.prez65 deja un mensaje claro: la migración exige esfuerzo, paciencia y realismo. No se trata de encontrar el paraíso, sino de construir una vida nueva desde cero. Y, para muchos cubanos, Brasil sigue siendo un lugar posible para hacerlo.

Preguntas frecuentes sobre la migración de cubanos a Brasil