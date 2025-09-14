Nuevas imágenes muestran la protesta masiva en Gibara: Régimen asegura que “todo está en calma”

Numerosas imágenes de una protesta masiva en Gibara, Holguín, circulan en redes sociales y confirman el descontento popular por los apagones. Sin embargo, el régimen dice que "todo transcurrió sobre la base de la empatía y el respeto".

Una publicación en el canal oficialista Gibaravisión, reconoció que “un grupo de pobladores del Güirito en Gibara, afectados por la compleja situación electroenergética, salieron de las viviendas para expresar sus inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”.

En ese texto el gobierno acusó a usuarios de redes sociales, "en su mayoría desde el exterior", de intentar manipular la protesta. Las autoridades añadieron que “los gibareños, como todos los cubanos, son gente noble, valerosa y revolucionaria”, y criticaron los intentos de “politizar" esta situación.

Facebook Gibaravisión

El medio oficialista dijo que hasta el lugar de la protesta acudieron gobernantes locales “a responder las interrogantes e intercambiar al respecto” con la población. Compartieron una foto del supuesto intercambio y varias imágenes de la ciudad vacía, en un intento de desmentir que el pueblo haya salido masivamente a protestar a las calles.

Las fotos del gobierno muestran toda la ciudad iluminada y ni una persona en las calles, una estrategia de comunicación que se repite tras cada manifestación que se produce en Cuba.

Sin embargo, las luces encendidas en la ciudad vacía no pasaron desapercibidas para los internautas que señalaron: "Ah, entonces... ¿Les pusieron la corriente?", insinuando que cuando el pueblo se levanta a exigir sus derechos, el régimen está obligado a reaccionar.

Una usuaria indicó en los comentarios al régimen: "Aquí los únicos irrespetuosos son ustedes, al tratar de cambiar la versión y la realidad de las cosas. Ni Gibara ni ningún pueblo de Cuba, es revolucionario. La revolución se mantiene en pie por la represión del gobierno y la cobardía de muchos cubanos".

Protesta nocturna tras más de 24 horas sin electricidad

Las redes sociales amanecieron este domingo inundadas de imágenes y videos de la manifestación masiva en Gibara. Decenas de vecinos salieron a las calles en la madrugada del 14 de septiembre con cazuelas, linternas, celulares y gritos de protesta tras más de un día sin electricidad.

"¡El pueblo unido jamás será vencido!" y "¡Queremos corriente y agua!" fueron algunas de las consignas que se escucharon en medio de la oscuridad, mientras hombres, mujeres y jóvenes golpeaban cazuelas y caminaban por las calles exigiendo soluciones inmediatas ante la creciente crisis energética que afecta al país.

"Increíble, el pueblo de Gibara entero con cazuelas en la calle… Todo el día sin corriente, solo la pusieron 30 minutos", comentó un vecino en uno de los videos difundidos.

Contexto nacional de crisis energética

La protesta ocurre después del colapso del Sistema Eléctrico Nacional, que provocó un apagón general en Cuba el 10 de septiembre. Las autoridades reconocieron fallos en la generación eléctrica, pero los cortes se han mantenido. Los apagones son prolongados, y esto está afectando el bombeo de agua y generando creciente malestar social.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni represión policial durante la protesta. Los testimonios indican que la movilización fue pacífica, sostenida durante la madrugada y motivada por la desesperación acumulada ante la falta de soluciones.

