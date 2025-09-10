La UNE niega haber convocado a cubanos a protestar en las calles como en Nepal

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) desmintió este miércoles haber llamado a la población a salir a protestar en las calles, luego de que circulara en redes sociales un mensaje atribuido falsamente a la empresa estatal, en el que se hacía alusión a manifestaciones similares a las ocurridas en Nepal, donde los ciudadanos se pronunciaron contra la corrupción y el reciente veto a las redes sociales.

El texto difundido desde una cuenta parodia imitaba el formato de un comunicado oficial de la UNE. En él se señalaba que todavía se investigaban las causas de la salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que provocó el apagón general.

La nota añadía irónicamente: “Mucho ojito con tirarse pa’ la calle como la gente de Nepal que en el Combinado del Este no cabe tanta gente”.

Otro mensaje de esa cuenta parodia también contenía otra frase burlona: “Se cayó quien ustedes saben, así que ya saben”, en clara alusión a la caída del sistema eléctrico nacional.

La publicación se viralizó rápidamente, en un contexto de apagón masivo que aumentó la tensión social en todo el país.

La empresa eléctrica reaccionó con un comunicado en el que advirtió a los ciudadanos sobre la existencia de cuentas falsas que difunden “contenido engañoso” respecto al Sistema Eléctrico Nacional.

En su nota, la UNE insistió en que solo sus canales oficiales deben ser considerados fuentes confiables de información, y colocó la etiqueta de “falso” sobre las publicaciones de la parodia.

El propio hecho de que una broma de este tipo deba ser desmentida por el régimen demuestra hasta qué punto le preocupa que la crisis genere un mayor malestar social que lleve al pueblo a seguir ejemplo de Nepal, donde cayó el régimen comunista.

El apagón general de este miércoles, el quinto en un año, fue causado por una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, debido a una "señal falsa en la automática" que obligó a detener sus operaciones.

Esta situación provocó la caída total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y afectó a todo el país.

Posteriormente, el régimen anunció la creación de "microsistemas", pequeños circuitos eléctricos independientes ideados para mantener el funcionamiento de instalaciones estratégicas, como hospitales y centros de distribución de agua, durante un apagón general.

No obstante, los de La Habana fallaron luego de su arranque y sumió de nuevo en la oscuridad a los habitantes de la capital.

