Toque de cacerolas en Santiago de Cuba tras apagón general: "¡Queremos corriente!"

Las prolongadas horas sin electricidad tras el colapso este domingo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desencadenaron un estallido de malestar en Santiago de Cuba, donde vecinos salieron a las calles de la ciudad al ritmo de un toque de cacerolas para exigir el restablecimiento del servicio.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió en sus redes sociales videos del suceso. En las imágenes se escuchan gritos de “¡Queremos corriente!” acompañados del golpeteo de ollas y utensilios metálicos, un recurso de protesta cada vez más recurrente en la Isla frente a los apagones masivos.

El apagón que afectó al oriente del país la noche del 7 de septiembre dejó sin servicio a varias provincias, desde Las Tunas hasta Guantánamo, tras una avería en la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas. En Santiago, los cortes se extendieron durante más de 24 horas, lo que generó desesperación entre la población.

Aunque la Unión Eléctrica (UNE) informó sobre trabajos de recuperación y reconexión progresiva del sistema, la indignación ciudadana en Santiago se hizo sentir de inmediato.

Los residentes denunciaron no solo la falta de electricidad, sino también las dificultades para almacenar alimentos, la escasez de agua y la imposibilidad de realizar actividades cotidianas en medio de temperaturas sofocantes.

Las protestas en Santiago de Cuba no son un hecho aislado. En los últimos meses, distintas localidades de la región oriental han protagonizado manifestaciones similares ante los cortes eléctricos prolongados, que afectan la vida diaria y evidencian la profunda crisis del sistema energético cubano.

El toque de cacerolas de este 8 de septiembre en el corazón santiaguero es una muestra más de un malestar que crece al mismo ritmo que los apagones.