Abuela del presunto asesino de Charlie Kirk insiste en que la familia es republicana y seguidora de Trump

El asesinato de Charlie Kirk, líder conservador y activista del movimiento MAGA, continúa revelando detalles sobre el perfil de su presunto autor, Tyler Robinson, de 22 años, arrestado en Utah tras una intensa búsqueda del FBI.

Mientras la investigación avanza, la abuela del acusado, Debbie Robinson, habló con el tabloide británico Daily Mail y aseguró que la familia siempre ha sido republicana y firme seguidora del presidente Donald Trump.

“Mi hijo, su padre, es republicano por Trump. La mayoría de mis familiares lo son. No conozco a ninguno que sea demócrata”, declaró la mujer de 69 años.

También dijo estar “confundida” por lo ocurrido y describió a su nieto como “el chico más tímido”, alguien que nunca le habló de política.

Perfil confirmado de Tyler Robinson

Robinson vive en Washington County, Utah, y estaba inscrito en un programa técnico de electricidad en el Dixie Technical College, según documentos revisados por Reuters.

No hay registros oficiales que confirmen que cursara estudios universitarios de ingeniería ni que tuviera un promedio académico perfecto, como han circulado en redes sociales y algunos medios.

En su entorno familiar, su padre, Matt Robinson, fue pieza clave en la detención. Tras reconocerlo en las imágenes difundidas por el FBI, lo confrontó y este confesó su implicación en el crimen.

Ante el riesgo de que su hijo intentara suicidarse, buscó la ayuda de un pastor cercano y alertó a las autoridades federales. El arresto se produjo la noche del jueves, después de varios días de operativo.

Los registros de votación muestran que Tyler estaba inscrito como votante no partidista, mientras que sus padres son republicanos registrados, indicó el Wall Street Journal.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró que en los últimos años el joven “se había vuelto más político” y que incluso había expresado a familiares su rechazo hacia Kirk.

Evidencias recuperadas

La policía recuperó un rifle de cerrojo envuelto en una toalla en un área boscosa cercana a Utah Valley University, donde Kirk fue abatido mientras participaba en un evento público.

También se hallaron cartuchos con inscripciones relacionadas con frases de internet y referencias a la cultura digital. Según Reuters, aún no está claro si estos mensajes responden a motivaciones ideológicas concretas o son simples expresiones vinculadas a la cultura online.

Rumores y especulaciones

Varios medios y usuarios en redes sociales han especulado sobre la supuesta conexión de Robinson con el movimiento extremista conocido como “groypers”, seguidores de Nick Fuentes. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas verificadas que lo vinculen directamente con ese grupo.

También se han difundido versiones sobre una posible relación con un compañero de cuarto transgénero, que habría influido en su radicalización, pero las autoridades no han confirmado esa información.

Del mismo modo, los supuestos vínculos con videojuegos como Helldivers 2 y mensajes “antifa” forman parte de interpretaciones no respaldadas por pruebas sólidas.

En contraste, lo que sí está confirmado es la existencia de mensajes en Discord entregados por un compañero de vivienda, en los que Robinson discutía sobre un rifle y sus planes. Discord aclaró en un comunicado que la plataforma no fue utilizada para planear ni promover el ataque.

Consecuencias judiciales y políticas

Robinson enfrenta cargos de asesinato agravado, obstrucción a la justicia y uso criminal de un arma de fuego. El presidente Donald Trump calificó el crimen de “atroz” y dijo esperar que el acusado sea condenado a la pena de muerte, legalmente vigente en Utah.

El caso no solo ha sacudido a la comunidad universitaria y al movimiento conservador en Estados Unidos, sino que también ha expuesto cómo los rumores en torno a la identidad y las motivaciones del atacante se propagan con rapidez, obligando a medios y autoridades a precisar qué información es confirmada y cuál sigue siendo especulación.