Cuba logró su primera presea en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio luego de que la discóbola Silinda O. Morales obtuviera una meritoria medalla de bronce.
La cubana de 25 años envió el disco hasta los 67.25 metros para subir al podio detrás de la estadounidense Valarie Allman (69.49) y la representante de Países Bajos Jorinde Van Klinken (67.50).
Tras la antillana de 25 años quedaron la sueca Vanessa Kamga (66.61) y la croata Sandra Elkasevic (65.82).
Se trató de una prueba de alta dificultad donde 8 deportistas superaron la barrera de los 65 metros.
Cuba ratifica su dominio en el disco femenino en campeonatos mundiales con 8 medallas (2-3-3) y se ubica en el puesto ocho del medallero histórico por naciones con 22 de oro, 25 de plata y 17 de bronce.
La delegación de la isla al 20 Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio está integrada por 17 atletas.
En la mañana de esta jornada, la vallista Greisys Roble clasificó a la semifinal de los 100 metros con vallas con 12.84 s, tercera en su heat.
Por su parte, en los 400 metros planos la experimentada Roxana Gómez también clasificó a semifinales con su marca del año de 50.35.
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Cuba en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025
¿Quién es Silinda Morales y qué logro obtuvo en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025?
Silinda Morales es una discóbola cubana que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 con un lanzamiento de 67.25 metros, contribuyendo a la tradición de éxitos de Cuba en el lanzamiento del disco femenino.
¿Cómo se posiciona Cuba en el medallero histórico de campeonatos mundiales de atletismo?
Cuba se encuentra en el puesto ocho del medallero histórico por naciones en campeonatos mundiales de atletismo, con un total de 22 medallas de oro, 25 de plata y 17 de bronce. En el lanzamiento del disco femenino, Cuba ha conseguido un total de 8 medallas (2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce).
¿Qué otros atletas cubanos se destacaron en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025?
Además de Silinda Morales, la vallista Greisys Roble y la corredora Roxana Gómez también tuvieron un buen desempeño en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Greisys Roble clasificó a la semifinal de los 100 metros con vallas con un tiempo de 12.84 segundos, y Roxana Gómez avanzó a semifinales en los 400 metros planos con su mejor marca del año, 50.35 segundos.
¿Qué implicaciones tiene el éxito de los atletas cubanos en el contexto actual del deporte en Cuba?
El éxito de los atletas cubanos, como el de Silinda Morales, refuerza la tradición y el potencial del atletismo cubano en escenarios internacionales. Sin embargo, este logro se da en un contexto donde muchos deportistas cubanos han decidido abandonar la delegación en busca de mejores oportunidades fuera de la isla, reflejando el complejo panorama deportivo y social que enfrenta Cuba actualmente.
