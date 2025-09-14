Bronce para discóbola cubana Silinda Morales en Mundial de Atletismo de Tokio

Vídeos relacionados:

Cuba logró su primera presea en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio luego de que la discóbola Silinda O. Morales obtuviera una meritoria medalla de bronce.

La cubana de 25 años envió el disco hasta los 67.25 metros para subir al podio detrás de la estadounidense Valarie Allman (69.49) y la representante de Países Bajos Jorinde Van Klinken (67.50).

Tras la antillana de 25 años quedaron la sueca Vanessa Kamga (66.61) y la croata Sandra Elkasevic (65.82).

Se trató de una prueba de alta dificultad donde 8 deportistas superaron la barrera de los 65 metros.

Cuba ratifica su dominio en el disco femenino en campeonatos mundiales con 8 medallas (2-3-3) y se ubica en el puesto ocho del medallero histórico por naciones con 22 de oro, 25 de plata y 17 de bronce.

La delegación de la isla al 20 Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio está integrada por 17 atletas.

En la mañana de esta jornada, la vallista Greisys Roble clasificó a la semifinal de los 100 metros con vallas con 12.84 s, tercera en su heat.

Por su parte, en los 400 metros planos la experimentada Roxana Gómez también clasificó a semifinales con su marca del año de 50.35.

