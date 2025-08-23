¡Récord panamericano!: Cubano se alza con el oro en 3 mil metros con osbtáculos

Oleysi Ferrer Foto © Mónica Ramírez/Jit

El atleta cubano Oleisy Ferrer conquistó la medalla de oro en los 3 mil metros con obstáculos durante los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay, al imponer un nuevo récord panamericano con un tiempo de 8:54.20 minutos.

Ferrer llegó a la competencia con la mejor marca entre los 13 corredores inscritos, pero el triunfo no estuvo asegurado hasta el cierre de la prueba, según detalló el medio oficialista Cubadebate.

A falta de cinco vueltas, el corredor cubano decidió separarse del grupo y tomar la punta, estrategia que le permitió mantener la ventaja hasta cruzar la meta.

El registro alcanzado fue superior a su marca histórica personal de 8:43.23, pero suficiente para establecer un nuevo récord panamericano y asegurar la presea dorada.

La jornada también tuvo otro motivo de celebración para Cuba, con la victoria de Yander Herrera en los 110 metros con vallas.

La carrera fue tan cerrada que se requirió foto finish para confirmar el triunfo, con un tiempo apenas superior al del brasileño Thiago dos Santos, quien llegó con 13.61 segundos. El tercer puesto fue para el granadino Isaiah Patrick, con 13.73.

En la justa deportiva en Asunción, la judoca artemiseña Dayanara Curbelo (+78 kg) firmó la primera medalla dorada de Cuba con una actuación impecable en el tatami.

Dayanara Curbelo logró el oro tras vencer por descalificación a la chilena Kharla Casas en la final, y previamente superó a la costarricense Arianne González y a la canadiense Alisa Kofman, esta última por ippón. Su éxito se basó en potentes técnicas de halones y agarres de solapa.

La crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y recursos, junto al éxodo de talentos, han minado el deporte cubano en todos sus niveles.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) reconoció ante la Asamblea Nacional que más del 50 % de las actividades deportivas previstas fueron canceladas debido a los cortes de electricidad y la escasez de alimentos, lo que ha interferido gravemente con la preparación de atletas de alto rendimiento.

Además, la alimentación de estos deportistas está “severamente afectada” por la falta de productos y el aumento de precios.

La migración de deportistas y entrenadores, motivada por la falta de oportunidades, ha debilitado el sistema deportivo cubano. Además, la crisis económica ha causado el abandono y deterioro de instalaciones, dificultando el desarrollo de nuevas generaciones de atletas

