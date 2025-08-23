¡Récord panamericano!: Cubano se alza con el oro en 3 mil metros con osbtáculos

Vídeos relacionados:
El atleta cubano Oleisy Ferrer conquistó la medalla de oro en los 3 mil metros con obstáculos durante los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay, al imponer un nuevo récord panamericano con un tiempo de 8:54.20 minutos.
Ferrer llegó a la competencia con la mejor marca entre los 13 corredores inscritos, pero el triunfo no estuvo asegurado hasta el cierre de la prueba, según detalló el medio oficialista Cubadebate.
A falta de cinco vueltas, el corredor cubano decidió separarse del grupo y tomar la punta, estrategia que le permitió mantener la ventaja hasta cruzar la meta.
El registro alcanzado fue superior a su marca histórica personal de 8:43.23, pero suficiente para establecer un nuevo récord panamericano y asegurar la presea dorada.
La jornada también tuvo otro motivo de celebración para Cuba, con la victoria de Yander Herrera en los 110 metros con vallas.
La carrera fue tan cerrada que se requirió foto finish para confirmar el triunfo, con un tiempo apenas superior al del brasileño Thiago dos Santos, quien llegó con 13.61 segundos. El tercer puesto fue para el granadino Isaiah Patrick, con 13.73.
Lo más leído hoy:
En la justa deportiva en Asunción, la judoca artemiseña Dayanara Curbelo (+78 kg) firmó la primera medalla dorada de Cuba con una actuación impecable en el tatami.
Dayanara Curbelo logró el oro tras vencer por descalificación a la chilena Kharla Casas en la final, y previamente superó a la costarricense Arianne González y a la canadiense Alisa Kofman, esta última por ippón. Su éxito se basó en potentes técnicas de halones y agarres de solapa.
La crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos y recursos, junto al éxodo de talentos, han minado el deporte cubano en todos sus niveles.
El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) reconoció ante la Asamblea Nacional que más del 50 % de las actividades deportivas previstas fueron canceladas debido a los cortes de electricidad y la escasez de alimentos, lo que ha interferido gravemente con la preparación de atletas de alto rendimiento.
Además, la alimentación de estos deportistas está “severamente afectada” por la falta de productos y el aumento de precios.
La migración de deportistas y entrenadores, motivada por la falta de oportunidades, ha debilitado el sistema deportivo cubano. Además, la crisis económica ha causado el abandono y deterioro de instalaciones, dificultando el desarrollo de nuevas generaciones de atletas
Preguntas Frecuentes sobre el Desempeño Cubano en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025
¿Quién es Oleisy Ferrer y qué logro alcanzó en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025?
Oleisy Ferrer es un atleta cubano que ganó la medalla de oro en los 3 mil metros con obstáculos durante los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, estableciendo un nuevo récord panamericano con un tiempo de 8:54.20 minutos.
¿Qué otros atletas cubanos destacaron en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025?
Además de Oleisy Ferrer, Yander Herrera y Dayanara Curbelo también ganaron medallas de oro. Herrera triunfó en los 110 metros con vallas, mientras que Curbelo brilló en judo en la categoría de más de 78 kg.
¿Cómo ha afectado la crisis en Cuba al deporte de alto rendimiento en el país?
La crisis económica en Cuba ha impactado severamente al deporte de alto rendimiento, con más del 50% de las actividades deportivas canceladas debido a los cortes de electricidad y la escasez de alimentos. La alimentación y preparación de los atletas están gravemente afectadas, lo que interfiere en su rendimiento y desarrollo.
¿Por qué hay un éxodo de talentos deportivos en Cuba?
El éxodo de talentos deportivos en Cuba se debe a la falta de oportunidades y condiciones adecuadas para desarrollar sus carreras. La crisis económica y las limitaciones del sistema han llevado a muchos deportistas a abandonar el país en busca de mejores condiciones en el extranjero.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.