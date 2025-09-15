Aroldis Chapman logra su novena temporada con 30 salvamentos en MLB

Vídeos relacionados:

El cerrador cubano Aroldis Chapman sigue ampliando su legado en las Grandes Ligas de Béisbol, tras alcanzar este domingo otra campaña con 30 o más juegos salvados, la novena de su carrera.

Con este registro, “El Misil” se une a un grupo exclusivo de cerradores históricos del Salón de la Fama, confirmando que va rumbo a inscribir su nombre entre los grandes del béisbol, según el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

La actuación llegó luego de solventar sin problemas el noveno inning en la victoria de su equipo Medias Rojas de Boston ante su archirrival Yankees de Nueva York en duelo que concluyó seis anotaciones por cuatro.

El club de élite está integrado por Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, Joe Nathan, Billy Wagner y Chapman.

El zurdo cubano, que ya acumula más de una década como uno de los brazos más temidos del béisbol, reafirma con esta marca su condición de futuro candidato al Salón de la Fama, gracias a la consistencia y longevidad de su carrera.

Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su legado en MLB