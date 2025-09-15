Aroldis Chapman logra su novena temporada con 30 salvamentos en MLB

Vídeos relacionados:
El cerrador cubano Aroldis Chapman sigue ampliando su legado en las Grandes Ligas de Béisbol, tras alcanzar este domingo otra campaña con 30 o más juegos salvados, la novena de su carrera.
Con este registro, “El Misil” se une a un grupo exclusivo de cerradores históricos del Salón de la Fama, confirmando que va rumbo a inscribir su nombre entre los grandes del béisbol, según el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
La actuación llegó luego de solventar sin problemas el noveno inning en la victoria de su equipo Medias Rojas de Boston ante su archirrival Yankees de Nueva York en duelo que concluyó seis anotaciones por cuatro.
El club de élite está integrado por Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, Joe Nathan, Billy Wagner y Chapman.
El zurdo cubano, que ya acumula más de una década como uno de los brazos más temidos del béisbol, reafirma con esta marca su condición de futuro candidato al Salón de la Fama, gracias a la consistencia y longevidad de su carrera.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su legado en MLB
¿Cuántas temporadas con 30 o más salvamentos ha logrado Aroldis Chapman en MLB?
Aroldis Chapman ha logrado nueve temporadas con 30 o más salvamentos. Este logro lo coloca en un grupo exclusivo de cerradores históricos del Salón de la Fama, reafirmando su posición como uno de los mejores taponeros de todos los tiempos.
¿Qué récords de velocidad ostenta Aroldis Chapman en la MLB?
Aroldis Chapman ostenta el récord Guinness del lanzamiento más rápido jamás registrado: 105.8 mph, alcanzado en 2010 con los Cincinnati Reds. Además, Chapman es el único pitcher en la historia con el lanzamiento más rápido registrado para seis franquicias diferentes de MLB.
¿Cuál es el lugar de Aroldis Chapman en el ranking histórico de salvamentos de MLB?
Aroldis Chapman ha alcanzado el puesto 13 en el ranking histórico de salvamentos, con un total de 355 juegos salvados en su carrera. Esto lo coloca entre los mejores relevistas de todos los tiempos en Grandes Ligas.
¿Qué logros recientes destacan en la carrera de Aroldis Chapman en la temporada 2025?
En la temporada 2025, Aroldis Chapman ha logrado, entre otros hitos, un inning con 4 ponches, y mantiene una efectividad impresionante de 0.98 ERA. Además, ha registrado 17 salidas consecutivas sin permitir hits, consolidándose como uno de los cerradores más dominantes de la temporada.
