Cubano propone cambio de nombre para la UNE

Vídeos relacionados:
El usuario cubano Adrián Coto (@AdrianCotoP) propuso este domingo en redes sociales un cambio de nombre para la compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
Coto propone que la UNE pase a llamarse “UFE: Unión de Fallas Eléctricas”. Su comentario fue una respuesta irónica a una publicación oficial de la empresa, que informaba sobre una nueva avería ocurrida en la subestación Naranjito, en La Habana, la cual provocó la salida de servicio de varias otras subestaciones clave en la capital.
Apagón masivo en La Habana por avería en Naranjito
El fallo, reportado a las 6:23 p.m., dejó sin electricidad a miles de clientes en municipios como Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre y Cerro. La interrupción afectó la estabilidad del servicio eléctrico en medio de una crisis energética nacional cada vez más grave.
La Empresa Eléctrica de La Habana aseguró que los circuitos comenzaron a restablecerse de forma escalonada, y que a las 8:31 p.m. ya estaban reconectadas la mayoría de las subestaciones afectadas, incluyendo Apolo, Melones, Cerro y Talla Piedra.
Después de resolver la avería inicial, la empresa informó que debieron afectar 238 MW adicionales por emergencia, lo que implicó cortes en bloques de servicio previamente planificados y de reserva.
El mismo fin de semana, la UNE anunció que varias unidades generadoras que habían tenido fallas, como la del Mariel y la de Cienfuegos, fueron sincronizadas al Sistema Eléctrico Nacional, en un intento por aliviar la crisis de apagones que ya acumula cinco colapsos totales en menos de un año.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Cuba?
La situación eléctrica en Cuba es crítica, con apagones frecuentes debido a la falta de generación suficiente. La infraestructura envejecida y las averías constantes en las plantas térmicas han agravado el problema. La población enfrenta cortes prolongados de electricidad que afectan su calidad de vida diaria.
¿Qué impacto tuvo la reciente avería en la subestación Naranjito en La Habana?
La avería en la subestación Naranjito dejó sin electricidad a miles de clientes en varios municipios de La Habana, provocando un apagón masivo. Aunque el servicio comenzó a restablecerse de forma escalonada, la crisis energética nacional complica el retorno a la normalidad.
¿Qué medidas se están tomando para solucionar la crisis energética en Cuba?
Las autoridades han informado sobre la sincronización de algunas unidades generadoras al Sistema Eléctrico Nacional y la entrada en funcionamiento de nuevos parques solares, pero estas medidas no han sido suficientes para resolver el déficit crónico de generación ni los apagones prolongados.
¿Cuál es la percepción de la población cubana sobre la gestión del sistema eléctrico?
La población cubana muestra una creciente frustración e incredulidad hacia las autoridades, culpando al gobierno por la incapacidad de resolver la crisis. Las redes sociales reflejan un sentimiento de hartazgo y una demanda de cambios estructurales en el sector energético del país.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.