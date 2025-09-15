Cubano propone cambio de nombre para la UNE

Vídeos relacionados:

El usuario cubano Adrián Coto (@AdrianCotoP) propuso este domingo en redes sociales un cambio de nombre para la compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Coto propone que la UNE pase a llamarse “UFE: Unión de Fallas Eléctricas”. Su comentario fue una respuesta irónica a una publicación oficial de la empresa, que informaba sobre una nueva avería ocurrida en la subestación Naranjito, en La Habana, la cual provocó la salida de servicio de varias otras subestaciones clave en la capital.

Apagón masivo en La Habana por avería en Naranjito

El fallo, reportado a las 6:23 p.m., dejó sin electricidad a miles de clientes en municipios como Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre y Cerro. La interrupción afectó la estabilidad del servicio eléctrico en medio de una crisis energética nacional cada vez más grave.

La Empresa Eléctrica de La Habana aseguró que los circuitos comenzaron a restablecerse de forma escalonada, y que a las 8:31 p.m. ya estaban reconectadas la mayoría de las subestaciones afectadas, incluyendo Apolo, Melones, Cerro y Talla Piedra.

Después de resolver la avería inicial, la empresa informó que debieron afectar 238 MW adicionales por emergencia, lo que implicó cortes en bloques de servicio previamente planificados y de reserva.

El mismo fin de semana, la UNE anunció que varias unidades generadoras que habían tenido fallas, como la del Mariel y la de Cienfuegos, fueron sincronizadas al Sistema Eléctrico Nacional, en un intento por aliviar la crisis de apagones que ya acumula cinco colapsos totales en menos de un año.

