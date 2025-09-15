Apagones masivos en La Habana por averías y baja generación eléctrica

Vídeos relacionados:

Una avería en la subestación eléctrica Naranjito provocó este domingo la desconexión automática de varios circuitos en La Habana, dejando sin servicio eléctrico a miles de clientes en medio de una grave crisis energética nacional.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que el fallo ocurrió a las 6:23 p.m. y afectó subestaciones en los municipios Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro.

Los circuitos fueron restablecidos de forma escalonada tras la intervención de especialistas de la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

A las 8:31 p.m., según una segunda nota informativa, la mayoría de los circuitos ya habían sido reconectados, aunque persistían trabajos en algunos sectores para lograr el restablecimiento total del servicio.

Las subestaciones Apolo, Melones, Cerro y Talla Piedra se reportaron posteriormente como operativas y con todos sus circuitos cerrados y energizados.

Después de recuperar las subestaciones, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que, debido a la baja disponibilidad de generación, se vieron obligados a afectar 238 MW adicionales por emergencia, impactando bloques planificados y de reserva. El bloque 1 también fue desconectado en su totalidad.

Cortes de electricidad afectan el sistema de abasto de agua en la capital

La empresa estatal Aguas de La Habana reportó este domingo averías en el conducto principal de la Cuenca Sur, atribuibles a la inestabilidad eléctrica, lo que afectó municipios como Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja.

Asimismo, Guanabacoa quedó sin abasto por la rotura del impulsor de Justiz, mientras que otros municipios presentaban presión insuficiente debido a fallos en sistemas como el del Diezmero y el San Francisco 2.

La población capitalina enfrenta una semana marcada por prolongados apagones, interrupciones del suministro de agua y una creciente percepción de abandono institucional, en medio de una crisis energética estructural que sigue deteriorando la calidad de vida en la isla.

