Después de varios días sin electricidad: Así fue el corre corre de una cubana cuando volvió la corriente

En Cuba, cuando regresa la electricidad tras un apagón, no hay tiempo para celebraciones. Lo sabe bien la usuaria de TikTok que se identifica como @rossy_guajira_natural, quien compartió un video que retrata con crudeza y humor la ansiedad de millones de cubanos cuando “vuelve la corriente”.
“Aquí estoy yo temprano, sin peinarme, sin cambiarme de ropa, sin lavarme los dientes, porque si se va es peor. Hay que aprovechar hasta un segundo”, confiesa entre risas nerviosas, mientras en paralelo enciende la lavadora, pone el arroz en el fogón, sazona frijoles para su hija y aprovecha hasta un jabón picoteado como sustituto del detergente perdido en su pueblo.
La escena, marcada por la improvisación y la prisa, muestra lo que significa vivir en un país donde las tareas más básicas dependen de unos minutos de electricidad. “Normalmente necesito ser un pulpo, pero ahora más que nunca porque llevamos 48 horas sin corriente”, explica la mujer, que en medio de la carrera incluso se detiene para tomar café y atender a una amiga que le pidió una limpieza de cutis.
Un drama cotidiano en un país a oscuras
El testimonio de Rossy llega en medio de la peor crisis energética de los últimos años, cuando Cuba acumula su quinto apagón general en menos de un año y enfrenta cortes eléctricos cada vez más prolongados y sin horario definido.
El más reciente colapso ocurrió el 10 de septiembre, cuando la salida imprevista de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas dejó a toda la isla a oscuras. Apenas unos días antes, otro fallo había desconectado el sistema eléctrico desde Las Tunas hasta Guantánamo, afectando a millones de personas.
Las cifras revelan la magnitud del desastre: déficits de más de 1,800 MW en septiembre, plantas con más de 40 años de explotación sin mantenimiento capital y una demanda que supera ampliamente la capacidad de generación. La propia dirección de la Unión Eléctrica ha reconocido que el sistema opera en condiciones de “inestabilidad crítica”.
La “normalización de la anormalidad”
Lo que para Rossy fue un corre corre doméstico, para millones de cubanos es ya la rutina de la sobrevivencia: cocinar de madrugada, fregar a oscuras, lavar con jabones improvisados, dormir sin ventilador y perder alimentos por falta de refrigeración.
La ingeniera y empresaria Yulieta Hernández lo definió recientemente como la “normalización de la anormalidad”, en un país donde los apagones no son cortes eléctricos, sino interrupciones de vida.
En esa Cuba, cada regreso de la corriente es una carrera contrarreloj para lavar, cocinar, fregar, ventilar y hasta intentar tener un momento de normalidad. Una carrera que no termina nunca, porque todos saben que la luz puede volver a irse en cualquier instante.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Por qué son tan frecuentes los apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba se deben a la falta de combustible, averías en las termoeléctricas y falta de mantenimiento de la infraestructura energética. Esta situación ha llevado a un déficit de generación que supera los 1,500 MW en horarios pico. Además, las plantas eléctricas del país están en mal estado y los mantenimientos se acumulan, agravando el colapso del sistema eléctrico nacional.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba afecta gravemente la vida diaria de sus ciudadanos, obligándolos a reorganizar sus rutinas en función de los horarios de la electricidad. Muchas tareas básicas como cocinar, lavar o refrigerar alimentos dependen de unos minutos de electricidad disponibles. Los apagones prolongados también llevan al deterioro de alimentos y a la falta de agua fría, lo que impacta la salud y el bienestar de las familias.
¿Qué estrategias utilizan los cubanos para enfrentar los apagones?
Para enfrentar los apagones, muchos cubanos han desarrollado "kits de emergencia" que incluyen ventiladores recargables, cargadores portátiles y lámparas LED. Además, algunos utilizan plantas eléctricas y cocinas de carbón para continuar con sus actividades diarias. También recurren a las redes sociales para encontrar productos básicos y organizar pequeños negocios ante la falta de recursos.
¿Cuál es la reacción de la población cubana frente a la crisis energética?
La población cubana ha mostrado una mezcla de resignación, indignación y solidaridad frente a la crisis energética. Muchos ciudadanos comparten sus experiencias en redes sociales, documentando las dificultades diarias y ofreciendo consejos prácticos para sobrellevar la situación. Sin embargo, también hay críticas al gobierno por la falta de soluciones efectivas y el deterioro continuo de las condiciones de vida en la isla.
