Trump exige mano dura tras crimen atribuido a un delincuente cubano en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes aplicar mayor rigor contra la inmigración ilegal tras el brutal asesinato de un gerente de motel en Dallas, Texas, a manos de un inmigrante cubano indocumentado con antecedentes criminales.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump escribió: “Estoy al tanto de los terribles informes sobre el asesinato de Chandra Nagamallaiah, una persona muy respetada en Dallas, Texas, quien fue brutalmente decapitado, frente a su esposa e hijo, por un extranjero ilegal de Cuba que nunca debió haber estado en nuestro país”.

El mandatario recordó que el sospechoso ya había enfrentado cargos en el pasado. “Este individuo fue arrestado previamente por delitos terribles, como abuso sexual infantil, robo de auto y detención ilegal, pero fue liberado de regreso a nuestra patria bajo el incompetente Joe Biden porque Cuba no quiso a una persona tan malvada en su país”, afirmó.

Trump subrayó que bajo su gobierno no habrá indulgencia hacia inmigrantes con historial delictivo. “Tengan la seguridad de que la era de la indulgencia con estos inmigrantes ilegales criminales se ha terminado bajo mi supervisión”, advirtió. Y prometió que el acusado enfrentará todo el peso de la ley: “Este criminal, que tenemos bajo custodia, será procesado con todo el peso de la ley. ¡Será acusado de asesinato en primer grado!”.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el Downtown Suites Motel, en el barrio de Old East Dallas, donde Cobos trabajaba junto a la víctima. Según documentos judiciales y reportes de CBS News, el ataque se desencadenó tras una discusión laboral. Cobos salió de una habitación, tomó un machete y atacó violentamente al gerente, quien intentó huir hacia la oficina, donde se encontraban su esposa e hijo.

La agresión culminó con la decapitación de la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido en la acera. Un video de vigilancia muestra al atacante pateando y arrojando la cabeza a un contenedor de basura. La brutalidad del crimen ha sido calificada por medios locales como una de las más impactantes registradas en la ciudad en años recientes.

Cobos fue arrestado poco después del crimen, mientras caminaba ensangrentado cerca de una tienda. Aunque portaba el machete, la policía logró detenerlo sin recurrir a la fuerza letal. Según declaraciones policiales, el acusado admitió el crimen durante el interrogatorio y actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Dallas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó el asesinato como un hecho completamente evitable y responsabilizó directamente a la administración Biden por la liberación de Cobos en enero de 2025. En aquel momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo excarceló tras determinar que no existía una probabilidad significativa de deportación inmediata, debido a la negativa del régimen cubano a recibirlo.

ICE calificó a Cobos como un “delincuente depravado” y confirmó que tenía una orden de detención migratoria activa al momento del crimen. Su historial incluye abuso sexual infantil, hurto, robo de vehículo y violación de libertad condicional.

Además de su prontuario en Estados Unidos, reportes de periodistas cubanoamericanos indican que Cobos habría cometido al menos dos asesinatos en Cuba. Testimonios de familiares y fuentes anónimas señalan que atacó con machete a un hombre durante una disputa por animales, y en otro caso, mutiló a una víctima tras una fiesta. Su tío, exconvicto, habría asumido la culpa de uno de los crímenes para evitar que fuera encarcelado.

Cobos también había estado preso en la isla por robo, antes de emigrar a Estados Unidos. Su historial criminal en territorio estadounidense incluye cargos en California, Texas y Florida, algunos de ellos desestimados, pero que evidencian un patrón de conducta violenta.

La víctima, de origen indio, era un emprendedor muy respetado en Dallas. Planeaba viajar en octubre a su natal Andhra Pradesh para visitar a sus padres. Su esposa, Nisha, y su hijo de 18 años, Gaurav, presenciaron el crimen.

La comunidad indoamericana en Texas ha manifestado su consternación por el asesinato. Una campaña de recaudación ha superado los 200,000 dólares para cubrir los gastos funerarios y apoyar la educación del hijo del fallecido. El funeral de Nagamallaiah se realiza este sábado en la funeraria Flower Mound Family Funeral Home, con gran acompañamiento de miembros de la diáspora india.

La brutalidad del ataque y las fallas en el sistema migratorio han convertido este caso en un punto de inflexión para las políticas de deportación y seguridad pública en Estados Unidos.

