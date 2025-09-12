Cubano que asesinó a gerente de hotel en Texas presuntamente cometió un crimen similar en Cuba

Yordanis Cobos Martínez, el cubano de 37 años que decapitó al gerente de un motel en Dallas, Texas, presuntamente cometió un crimen similar en Cuba antes.

El periodista cubanoamericano Javier Díaz informó sobre este caso en un video en sus redes sociales. Una fuente anónima le aseguró que Cobos Martínez es natural del municipio Mayarí, en Holguín, y habría estado preso al menos dos veces en Cuba por robo.

Sin embargo, lo más alarmante es que supuestamente también mató a un hombre con un machete durante una discusión por el supuesto robo de unos caballos.

El testimonio recogido por el periodista indica que dos hermanos fueron a reclamarle a Cobos Martínez por el hurto de los animales, y este respondió atacándolos con un machete, causando la muerte de uno de ellos.

El tío de Cobos era exconvicto y presuntamente asumió la responsabilidad del crimen para evitar que su sobrino fuera a la cárcel. Cumple condena actualmente por esa causa, lo que permitió que Yordanis quedara libre.

El crimen en Texas y antecedentes en EE. UU.

Cobos fue arrestado el miércoles pasado porque asesinó con un machete a Chandra Nagamallaiah, de 50 años, gerente del Downtown Suites Motel, en Old East Dallas. El ataque ocurrió frente a la esposa y el hijo de la víctima.

Los reportes policiales detallan que Cobos le provocó múltiples heridas antes de decapitar a su jefe en plena vía pública. Un video de vigilancia muestra cómo el atacante pateó la cabeza y luego la arrojó dentro de un contenedor de basura.

El homicida fue detenido poco después de cometer el crimen, cuando caminaba con un machete en la mano, cerca de una tienda. A pesar del arma que portaba, los agentes lograron arrestarlo sin usar fuerza letal.

El asesinato ha tenido repercusión nacional debido al historial del atacante.

"El acusado tiene un historial criminal en Estados Unidos que incluye cargos por falso encarcelamiento en California, indecencia con un menor en Texas (desestimado), robo de vehículo en Florida (desestimado) y carjacking (del que fue absuelto, aunque condenado por falso encarcelamiento)", explicó Javier Díaz.

Cobos tenía una orden de deportación vigente, pero fue liberado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en enero de 2025, después de que el régimen cubano se negara a recibirlo de vuelta.

Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades en Texas y enfrenta cargos por asesinato. La comunidad pide que se le imponga la pena máxima.

