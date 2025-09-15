Confirman la identidad de la tercera víctima del asesino múltiple en Artemisa

Vídeos relacionados:

La tercera víctima mortal atribuida al violento asesino Arisley Cabeza Reyes (Perico) -el mismo que mató a un padre y su hijo en Artemisa-, fue identificada como Mercedes Cantero Rodríguez, conocida como La Mora.

La mujer de 64 años fue estrangulada presuntamente por el recluso fugado, quien fue detenido el pasado viernes en Bahía Honda por fuerzas del Ministerio del Interior (MININT).

Una relación marcada por el secreto y la tragedia

Cantero Rodríguez mantenía una relación sentimental clandestina con su presunto agresor, quien cumplía una sanción por hurto bajo un régimen de menor severidad que le permitía trabajar en un hospital.

Fuentes aseguraron a Martí Noticias que ella lo visitaba con frecuencia y le llevaba alimentos y otros bienes.

Sin embargo, la confianza depositada en él terminó en traición y muerte: además de estrangularla, el sospechoso le robó dinero y una moto.

El cuerpo de la víctima fue hallado el 2 de septiembre en avanzado estado de descomposición, escondido debajo de su cama en la comunidad de San Justo.

Vecinos alertaron a la Policía tras percibir un fuerte olor proveniente de la vivienda. Los peritos determinaron que la mujer llevaba al menos tres días muerta.

La funeraria de Artemisa confirmó que la causa de la muerte fue estrangulación y que el cadáver no pudo ser velado debido a su estado.

Con este caso, se eleva a 31 el número de feminicidios verificados en Cuba en lo que va de 2025, según los observatorios independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCEC).

El asesino múltiple y su captura

El nombre de Arisley Cabeza Reyes ya estaba en el centro de la conmoción en Artemisa por el asesinato de Francisco Torres Rodríguez (80 años) y su hijo Yaciel Torres Remedio (46), hallados sin vida el 5 de septiembre en su finca El Cusco, situada en una zona montañosa del municipio Candelaria, cerca de la comunidad de Las Terrazas.

Ambos fueron atacados con extrema violencia, presuntamente por el reo fugado, quien buscaba dinero tras la venta de ganado realizada por las víctimas.

Durante días, Cabeza Reyes se mantuvo prófugo hasta que fue acorralado por la policía el 12 de septiembre en Bahía Honda. Al verse rodeado, se disparó en la cabeza en un intento de suicidio.

Fue trasladado en estado crítico primero al hospital de ese municipio y luego al Calixto García, en La Habana, donde permanece bajo custodia policial.

Un feminicidio que revela vulnerabilidad y violencia estructural

Organizaciones feministas han subrayado que el caso de La Mora refleja el patrón de violencia machista en la Isla.

Ileana Álvarez, directora de Alas Tensas, recordó que en 2024 el 89,3 % de los feminicidios fueron cometidos por parejas, exparejas u hombres con algún tipo de vínculo cercano con las víctimas.

"Nosotros lo ponemos como un feminicidio, porque la persona que la mató fue precisamente alguien con quien ella tenía una relación. Aunque no hubiera relación de pareja, no deja de ser un feminicidio social, porque la víctima es una persona de más de 60 años, en un estado de vulnerabilidad, que conocía presuntamente al agresor y este abusó de su confianza para robarle y matarla", explicó a DIARIO DE CUBA.

"Nos preocupa especialmente el aumento de los feminicidios contra mujeres mayores, un grupo altamente vulnerable. No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno estructural de dominación y abuso de confianza", recalcó Álvarez ante Martí Noticias.

Inseguridad creciente en Cuba

El triple crimen atribuido a Cabeza Reyes se produce en un contexto de deterioro social y aumento de la violencia en Cuba.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó entre enero y junio de 2025 al menos 1,319 delitos, incluidos 63 asesinatos y 721 robos, cifras que contradicen el discurso oficial de las autoridades, que insisten en minimizar la criminalidad.

Para los residentes de San Justo, la muerte de La Mora no solo deja una herida irreparable, sino que refuerza la percepción de que el Estado cubano no garantiza la seguridad ciudadana.

"Muy bien llevada con el barrio. Se dedicaba a buscarse su vida vendiendo y tenía dinero", lamentó uno.

El caso de Mercedes Cantero Rodríguez no es solo la confirmación de una tercera víctima de un asesino múltiple: es también un retrato del desamparo y de la violencia de género que siguen cobrando vidas en la Cuba actual.

