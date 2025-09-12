Capturan al prófugo acusado de matar a un padre y su hijo en Artemisa

La policía cubana capturó al prófugo Arisley Cabeza Reyes, alias Perico, presunto responsable del asesinato de un padre y su hijo en la provincia de Artemisa.

El perfil de Facebook Artemisa Rebelde, vinculado al Ministerio del Interior en Cuba, informó que el sujeto fue arrestado y, durante su captura, intentó quitarse la vida.

Al resultar herido fue trasladado de urgencia al Hospital del municipio Bahía Honda. Posteriormente, lo remitieron al Hospital Calixto García de La Habana, donde permanece bajo custodia. Una vez se recupere, el sospechoso será puesto a disposición de la Fiscalía para responder por el crimen que conmocionó a la comunidad de Artemisa.

El arresto ocurre después de que medios independientes alertaran sobre la falta de avances en el caso, lo que generó temor e indignación entre los ciudadanos de la zona.

Un crimen brutal y premeditado

El pasado 5 de septiembre fueron encontrados sin vida Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46, en su finca El Cusco, situada en una zona montañosa del municipio de Candelaria, cerca de la comunidad de Las Terrazas.

Lo más leído hoy:

Ambos cuerpos presentaban señales de violencia extrema y fueron hallados en distintos puntos del terreno, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Desde un inicio, las sospechas recayeron sobre Cabeza Reyes, un recluso evadido del correccional Ceiba 5, quien cumplía condena por hurto. Testimonios apuntaban a que el fugitivo habría actuado junto a otros dos individuos, motivado por un posible robo o por una venganza personal.

Las víctimas habrían vendido recientemente una cantidad significativa de cerdos y carneros, lo que alimentó la versión de que el crimen pudo tener fines económicos. Otra teoría sugiere que los Torres se habrían negado a brindarle refugio al prófugo, desatando su ira.

Fuentes aseguran que el detenido cometió un tercer asesinato

El periodista José Luis Tan Estrada y el perfil de Facebook La Tijera, informaron que el viernes pasado Arisley Cabeza Reyes asesinó a su expareja en San Cristóbal.

Además, presuntamente el hombre también había amenazado de muerte a la madre de sus hijas, residente en Bahía Honda, en una casa donde viven tres niñas pequeñas.

La captura del violento prófugo se logró tras un fuerte operativo policial y puso fin a días de tensión en Artemisa porque este individuo representaba un peligro inminente para la población.

Contexto de creciente inseguridad en Cuba

La detención de Arisley Cabeza Reyes ocurre en medio de una oleada de violencia que afecta a distintas regiones del país. Organizaciones independientes como el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) han documentado un aumento significativo de delitos violentos en los últimos meses.

Entre enero y junio de 2025, el OCAC verificó 1,319 delitos, incluidos 63 asesinatos y 721 robos, lo que contradice el discurso oficial del régimen cubano que insiste en que la criminalidad está disminuyendo.

El doble asesinato de los Torres no solo ha dejado una profunda huella en su comunidad, sino que se ha convertido en símbolo del deterioro del tejido social cubano y de la creciente sensación de impunidad que reina en el país.

Preguntas frecuentes sobre el asesinato en Artemisa y la captura del prófugo