Dos cubanos arrestados por asesinato de un diplomático indonesio en Perú

La Policía Nacional del Perú arrestó a cinco miembros de una banda, entre ellos dos ciudadanos cubanos, por su supuesta implicación en el asesinato a tiros de un diplomático de Indonesia en Lima, la semana anterior.

Los cinco detenidos -tres venezolanos y dos de nacionalidad cubana-, presuntos integrantes de la banda criminal Los Maleantes del Cono, estarían involucrados en el crimen que acabó con la vida del funcionario de la embajada indonesia Zetro Leonardo Purba, de 42 años, el 1 de septiembre.

El ataque mortal ocurrió ese lunes, a las 7:05 p.m., cuando Purba llegaba en bicicleta al edificio donde residía junto a su esposa y sus tres hijos pequeños, en la avenida César Vallejo, del distrito de Lince, en la capital peruana.

Videos publicados por medios de prensa captaron el momento en que el funcionario transita en bicicleta hasta la entrada del inmueble, donde es ultimado con un arma de fuego por un individuo, que escapa luego en una moto conducida por otro.

Durante un operativo policial ejecutado este martes en el distrito de San Martín de Porres en Lima, los agentes incautaron una pistola cargada, cinco explosivos, una motocicleta y otros objetos vinculados directamente con el crimen, según confirmó la PNP. También decomisaron droga y 10 celulares.

Los peritajes realizados evidenciaron que la pistola, de la marca Taurus, fue el arma utilizada en el homicidio del diplomático indonesio, precisó una nota del sitio argentino Infobae.

De acuerdo con este reporte, la policía señaló como el presunto autor material de los disparos al ciudadano venezolano Yaiker Antonio Echenagucia Quijada, alias “Malako”, de 23 años.

La fuente informó, además, que Wilson José Soto López, alias “El Primo” y también de Venezuela, habría confesado su participación en el asesinato.

Soto conducía la moto que se utilizó durante la ejecución del crimen, la cual fue recuperada en el operativo. Imágenes de cámaras de vigilancia de la zona permitieron confirmar que se trata del vehículo empleado durante el ataque.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los cubanos ni el grado de su participación en la organización y ejecución del asesinato.

Los sospechosos deberán permanecer bajo detención preliminar por un lapso de siete días, mientras la policía recaba más pruebas y determina la implicación de cada uno en los hechos.

Las autoridades peruanas investigan el caso como “un presunto crimen por encargo”, señaló la agencia de noticias AP. El ministro peruano del Interior, Carlos Malaver, dijo el pasado jueves que el ataque a Purba fue un “homicidio calificado en la modalidad de sicariato”.

Malaver confirmó, citando datos de la policía, que a la víctima no le robaron ninguna pertenencia. “Lo estuvieron esperando y los impactos de los proyectiles fueron a la cabeza, directamente querían quitarle la vida”, afirmó.

El diplomático indonesio fue trasladado de inmediato a una clínica cercana, donde fue declarado muerto, indicó la prensa local.

Purba había llegado a Lima hace apenas cinco meses junto a su familia, y ejercía el cargo de canciller organizador en la misión diplomática de su país en Perú.

Entre 2019 y 2022, prestó servicio en el Consulado General de Indonesia, en Melbourne, Australia, como tesorero y planificador de hogares. Al concluir su trabajo en ese país, retornó a la capital indonesia, Yakarta, y continuó ejerciendo funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según las autoridades peruanas, Los Maleantes del Cono es una organización criminal integrada principalmente por ciudadanos extranjeros, que opera en la zona norte de Lima y ha sido vinculada con delitos de extorsión y asesinatos por encargo.

Fuentes de la Policía Nacional del Perú aseguraron que el crimen del diplomático indonesio habría sido ordenado por encargo, pero aún se desconoce el móvil y la identidad de los autores intelectuales.

