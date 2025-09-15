Como un bendito: Así quedó este conductor tras chocar su auto en Miami

En Miami ya no sorprende casi nada, pero siempre aparece un video que rompe récords de comentarios.

Esta vez fue un conductor que, tras chocar su minivan contra otro auto, decidió que el mejor plan no era bajarse a revisar los daños, sino entregarse a los brazos de Morfeo… con ronquidos incluidos.

Y no eran cualquier ronquido: eran tan fuertes que parecían competir con los gallos que cantaban de fondo en la grabación.

El insólito momento, captado en video y compartido por la popular cuenta Only in Dade, muestra al hombre con la cabeza hacia atrás, durmiendo plácidamente, mientras su vehículo rojo quedó incrustado contra otro. Como dijera un vecino: “¡El hombre se paró en la casa del prójimo y se echó tremenda siesta!”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Chocar & Roncar”, bromeó un usuario, mientras otro escribió: “El tipo necesita una colada [de café]”.

Algunos fueron más drásticos: “Cuando despierte estará en prisión jijijiji y con un DUI”. Y, como siempre, hubo quien pidió un poco de seriedad: “¿Alguien va a revisar al pobre hombre? Ese es el papá, el hijo o el esposo de alguien”.

Otros, en cambio, prefirieron ver el lado cómico: “Señor, no puede estacionarse ahí”, comentó uno, y otro remató con un “Un beso a lo Miami”. Incluso no faltó el que se solidarizó desde la experiencia: “Me pasé toda la noche haciendo Uber, asere”.

Entre chistes de gallos cantando de fondo —lo que hizo pensar a más de uno que esto fue en Hialeah— y especulaciones sobre alcohol, narcolepsia o simple cansancio laboral, lo cierto es que la escena quedó inmortalizada como un nuevo capítulo del ya famoso “Miami aesthetic”.

Y aunque algunos aseguraron que el conductor fue trasladado al hospital y se encuentra bien, en Internet ya quedó bautizado: el protagonista del primer “Hit & Nap” documentado en la ciudad. Porque en Miami, si no hay drama… al menos hay siestas virales.