Detienen a cubana que llevaba 19 años fugitiva tras matar a una mujer en accidente en Miami

Leydis Menéndez Abdala, una cubana que llevaba 19 años prófuga de la justicia luego de verse involucrada en un accidente donde murió una mujer en Hialeah, Miami, fue detenida este sábado.

Leydis Menéndez Abdala, de 52 años, fue acusada, según los registros de la cárcel de Miami-Dade, de homicidio vehicular/conducta imprudente y homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol, reportaron medios locales.

El 12 de agosto de 2006, Abdala se pasó una luz roja en su vehículo y atropelló a Gloria Marcia Hall en un semáforo en la calle 68 sobre las 4 de la mañana.

El hermano de Hall, el comandante de la policía de Miami Joaquín Freire, dijo durante una entrevista que su hermana murió en el lugar después de ser atropellada, mientras que Abdala fue trasladado en avión al Hospital Jackson Memorial, precisa la información.

Menéndez Abdala, de 35 años, firmó una declaración admitiendo que estaba sobria pero luego se fugó del hospital y huyó a México. En aquel entonces, la mujer fue advertida que la policía de Hialeah le tomaría una muestra de sangre lo que propició su fuga.

El viernes, Freire estuvo en la audiencia de la hasta ahora fugitica y pidió a la jueza que la detenga sin fianza. Abdala permanece detenida y comparecerá de nuevo el lunes ante el tribunal.

La policía buscaba a esta cubana desde hace años y a cada tanto recordaba su caso. En 2023, Freire recordó que “el nombre de mi hermana era Gloria M. Hall, de 40 años. Era una amiga cariñosa, una hermana hermosa, una hija espectacular y, sobre todo, una madre amorosa”.

“Mi hermana fue asesinada el 12 de agosto de 2006 por una joven que se saltó un semáforo en rojo mientras conducía bajo los efectos del alcohol (el doble del límite legal)”, explicó.

Señaló que “el horrible accidente ocurrió cuando mi hermana se dirigía a la iglesia para asistir a un retiro. Mi hermana deja dos hijas pequeñas que la echan mucho de menos y, para empeorar aún más la difícil situación, la joven que acabó con la vida de mi hermana está prófuga y no se la ha visto desde hace un mes”, señaló.

