Discusión dentro de un auto en Hialeah termina con apuñalamientos y violento accidente

Una pareja de aproximadamente 70 años protagonizó una fuerte discusión dentro de un vehículo en movimiento este martes, que derivó en un doble apuñalamiento y un choque en plena vía pública.

De acuerdo con la Policía de Hialeah -citada por la prensa local- el suceso ocurrió en la tarde de este 2 de septiembre en la intersección de West 10th Avenue y la 58th Street.

La pareja, que viajaba en auto, comenzó una disputa verbal que escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque con arma blanca.

Según la versión preliminar ofrecida por las autoridades, el hombre sacó un cuchillo y apuñaló a la mujer mientras conducía, lo que provocó que el auto perdiera el control y terminara estrellado.

Acto seguido, el propio agresor se autoinfligió varias heridas.

Testigos en shock y escenas de sangre

El violento episodio no pasó desapercibido para quienes transitaban por la zona.

Varios vecinos se acercaron para auxiliar a las víctimas en medio del caos que dejó el accidente.

Uno de ellos, identificado como Miguel Martínez, relató lo que vio en declaraciones a NBC Miami.

“Me acerqué para allá y vi a la señora sangrando por todas partes, y él la apuñaló en el hombro y el pecho”, contó Martínez.

El testigo agregó que la escena era dantesca: “Su camisa estaba cubierta de sangre, y toda la camisa de ella estaba cubierta de sangre”.

Un video grabado por un transeúnte con su teléfono celular mostró cómo tanto el hombre como la mujer fueron colocados en ambulancias, con vendas cubriendo sus heridas, antes de ser trasladados de urgencia al Jackson Memorial Hospital.

Estado de las víctimas y curso de la investigación

Aunque la policía no ha revelado la identidad ni el estado exacto de salud de los heridos, los rescatistas informaron que el hombre presentaba al menos siete heridas en el pecho.

Ambos permanecen bajo atención médica en el hospital.

Las autoridades calificaron el hecho como un incidente aislado y aseguraron que no existe amenaza para la comunidad de Hialeah.

Sin embargo, la investigación sigue abierta y, según informaron, los cargos formales contra el agresor dependerán de la evolución clínica de la mujer y de los resultados de las pesquisas.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre el violento incidente.