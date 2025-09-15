Días antes de anunciar públicamente su separación de El Micha, Ana María Daniel publicó un video que hoy, tras el anuncio oficial, ha cobrado un nuevo significado para muchos de sus seguidores.
En el video, que subió hace dos semanas, Ana María aparece sincronizando sus labios con un audio viral que dice: "Narcisista, pobre, feo e infiel. ¿Todo en un mismo cucaracho? Todo en un combo". Aunque en su momento pasó como un contenido más dentro de la tendencia de TikTok, ahora muchos creen que podría haber sido una referencia velada al que ha sido su pareja los últimos 13 años.
La publicación ha sido revisitada por usuarios que consideran que la elección del audio no fue casual, sino un posible indicio de lo que estaba viviendo Ana María antes de confirmar el fin de su relación con el reguetonero.
La ruptura fue oficializada días después a través de un post en Instagram, donde compartió una foto familiar con El Micha y sus dos hijos, y escribió: "Lo que un día fue ya no será. El Micha muchas bendiciones en tu nuevo camino, te deseo suerte". En la descripción añadió: "Agradecida por estos 13 años y los dos hermosos bebés que tenemos, ahora toca sacarlos adelante. Suerte en Cuba".
Pero eso no fue todo. En ese mismo post, una seguidora le preguntó si volvería a Cuba, y la respuesta de Ana María fue directa: "No a Cuba nunca regreso mi vida, doy gracias por estar en este gran país". Con esa frase, dejó claro que no solo se cerraba un ciclo sentimental, sino también un vínculo con la isla.
Hasta el momento, Ana María no ha confirmado que el audio viral haya sido una referencia directa a El Micha ni ha dado detalles sobre las causas de la ruptura. Sin embargo, el uso de palabras como "infiel" y "narcisista" en un contexto tan cercano al anuncio de la separación ha abierto la puerta a especulaciones sobre una posible traición en la relación.
Mientras tanto, El Micha se mantiene activo en redes sociales desde Cuba, donde el fin de semana se presentó en el Jhonny Club en La Habana y compartió imágenes de su más reciente videoclip en grabación.
¿Casualidad o mensaje anticipado? Lo cierto es que las palabras de Ana María, tanto en sus publicaciones como en los comentarios, siguen generando conversación en redes y dejando entrever que la separación podría tener más detrás de lo que se ha dicho oficialmente.
