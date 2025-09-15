"Feliz cumpleaños a mi Marilú": Alexander Delgado comparte tierna felicitación para su mamá

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Alexander Delgado, líder del popular dúo Gente de Zona, compartió una emotiva felicitación de cumpleaños para su madre, Marilú, que ha conmovido a sus seguidores en redes sociales.

“¡Feliz cumpleaños a mi Marilú! Muchas felicidades en tu día, mamá. Gracias por siempre estar a mi lado. Dios te siga bendiciendo con muchos años, salud y felicidad para seguir compartiendo de muchos más momentos juntos. Te amo”, escribió el artista junto a varias fotos en las que aparece abrazando cariñosamente a su madre.

Las imágenes publicadas reflejan la estrecha relación entre madre e hijo, con gestos de amor y orgullo mutuo. En ellas, ambos se funden en un abrazo afectuoso y posan sonrientes para la cámara.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de felicitación y admiración por el gesto de Alexander hacia su madre, quien también ha ganado el cariño del público por su carisma y cercanía.

Alexander Delgado no pierde oportunidad para presumir de la hermosa relación que comparte con su madre en la que no falta el amor y también la complicidad.

