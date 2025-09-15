"Feliz cumpleaños a mi Marilú": Alexander Delgado comparte tierna felicitación para su mamá

Vídeos relacionados:
El cantante cubano Alexander Delgado, líder del popular dúo Gente de Zona, compartió una emotiva felicitación de cumpleaños para su madre, Marilú, que ha conmovido a sus seguidores en redes sociales.
“¡Feliz cumpleaños a mi Marilú! Muchas felicidades en tu día, mamá. Gracias por siempre estar a mi lado. Dios te siga bendiciendo con muchos años, salud y felicidad para seguir compartiendo de muchos más momentos juntos. Te amo”, escribió el artista junto a varias fotos en las que aparece abrazando cariñosamente a su madre.
Las imágenes publicadas reflejan la estrecha relación entre madre e hijo, con gestos de amor y orgullo mutuo. En ellas, ambos se funden en un abrazo afectuoso y posan sonrientes para la cámara.
La publicación no tardó en llenarse de comentarios de felicitación y admiración por el gesto de Alexander hacia su madre, quien también ha ganado el cariño del público por su carisma y cercanía.
Alexander Delgado no pierde oportunidad para presumir de la hermosa relación que comparte con su madre en la que no falta el amor y también la complicidad.
Preguntas frecuentes sobre Alexander Delgado y su relación familiar
¿Cómo celebró Alexander Delgado el cumpleaños de su madre Marilú?
Alexander Delgado compartió una emotiva felicitación de cumpleaños para su madre, Marilú, en redes sociales, agradeciéndole por siempre estar a su lado. Adjuntó varias fotos en las que aparece abrazándola cariñosamente, mostrando el estrecho vínculo que comparten.
Lo más leído hoy:
¿Cuál es la relación de Alexander Delgado con sus hijos?
Alexander Delgado mantiene una relación cercana con sus hijos, Alex Junior y Kuki, quienes le dedicaron mensajes de cariño en su cumpleaños. Kuki Delgado, por ejemplo, suele compartir momentos especiales con su padre, mostrando una relación de complicidad y amor en redes sociales.
¿Cómo ha afectado la pérdida de su madre a Kuki Delgado?
La muerte de Noemí, madre de Kuki Delgado, ha sido un proceso muy doloroso para ella. A pesar de la tristeza, Kuki ha compartido con sus seguidores que está tratando de enfocarse en lo positivo y en lo que su madre quería para ella, mostrando una gran madurez y resiliencia. Ha sido un golpe muy duro, pero está decidida a salir adelante.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.