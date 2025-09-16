Rusia afirma que ya está en guerra con la OTAN tras incidentes con drones y amenazas cruzadas

Vídeos relacionados:

Las tensiones entre Moscú y la Alianza Atlántica escalaron este lunes luego de que el Kremlin afirmara que la OTAN está "de facto" en guerra con Rusia, tras una serie de incursiones de drones rusos en territorio polaco y declaraciones de altos funcionarios rusos.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su habitual rueda de prensa telefónica. Según explicó, la ayuda militar directa e indirecta que Occidente brinda a Ucrania constituye una participación activa en el conflicto armado.

Estas afirmaciones llegan en medio de un repunte de la tensión en Europa del Este, luego de que varios drones rusos violaran el espacio aéreo de Polonia la semana pasada. Aunque Moscú no ha confirmado ni negado oficialmente su responsabilidad, se ha mostrado dispuesta a investigar lo ocurrido, asegurando que "no busca una escalada" militar.

En paralelo, el ex presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, lanzó una nueva advertencia desde su canal de Telegram.

"La implementación de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania por parte de la OTAN, junto con el derribo de nuestros drones, significaría una guerra de la OTAN con Rusia", escribió, calificando la propuesta impulsada desde Kiev como “provocadora” y dirigida por “idiotas”.

Medvédev también amenazó con represalias en caso de que los activos del Estado ruso congelados en Europa sean transferidos a Ucrania como parte de un préstamo por reparaciones de guerra. "Perseguiremos a los responsables en todos los tribunales posibles, y en algunos casos, fuera de ellos", afirmó.

La reacción rusa se produce tras el anuncio del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la operación ‘Centinela Oriental’, una iniciativa para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza. La operación contará con el despliegue de cazas F-16, Rafale y Eurofighter, así como buques de guerra, por parte de países como Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Rutte advirtió que lo ocurrido en Polonia fue “la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto”, y aseguró que no fue un incidente aislado.

Mientras tanto, en Kiev crecen las presiones para que se autorice el derribo de drones rusos antes de que crucen territorio aliado, un escenario que, según el Kremlin, conduciría a un enfrentamiento directo con consecuencias imprevisibles.

Escalada entre Rusia y Occidente tras la cumbre de Alaska

La actual escalada verbal y militar entre Rusia y Occidente se produce tras la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin celebrada en Alaska el pasado 15 de agosto. Aunque el encuentro fue calificado como "productivo" por el presidente estadounidense, no se anunciaron acuerdos concretos ni avances sustanciales para poner fin al conflicto en Ucrania.

La reunión marcó la primera visita de Putin a suelo estadounidense desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, y fue vista más como un gesto simbólico que como un giro diplomático real.

Días después, Moscú intensificó sus ataques con drones y misiles sobre Ucrania, provocando una oleada de muerte y destrucción sin precedente, lo cual dejó perplejos a los analistas que auguraban movimientos de Putin para desescalar su agresión.

Lejos de ello, en días recientes, una serie de drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, lo que provocó la condena de Varsovia, el refuerzo de la defensa de la OTAN en su flanco oriental y la reactivación del debate sobre una mayor implicación aliada en la contención militar de Rusia.

En respuesta a estos incidentes, Trump endureció su posición con los aliados de la OTAN y les exigió que cesaran la compra de petróleo ruso y que impusieran aranceles de hasta el 100 % a China, a menos que Pekín dejara de adquirir crudo del Kremlin.

Estas declaraciones, realizadas tras la incursión aérea en Polonia, introducen una condicionalidad sin precedentes dentro de los socios de la Alianza Atlántica y reflejan una estrategia de presión económica que, con el pretexto de aislar a Moscú, plantea nuevas exigencias –difíciles de satisfacer- a los aliados de la OTAN y sirve de coartada para postergar aún más la acciones contra Putin.

Al mismo tiempo, en Bielorrusia y Rusia, se desarrollan los ejercicios militares conjuntos Zapad‑2025, que han generado alarma entre los países del flanco oriental de la OTAN.

En su forma oficial los califican como defensivos, pero analistas citan el uso de armamento avanzado —incluyendo sistemas hipersónicos y posibles misiles nucleares Oreshnik—, movimiento de fuerzas cerca de la frontera polaca y despliegue de unidades elitistas rusas como señales de advertencia.

Un dato particularmente inusual fue la presencia de oficiales militares de EE.UU. observando los ejercicios Zapad‑2025, lo que aumenta la confusión diplomática: es la primera vez que tal representación estadounidense se registra en maniobras rusas.