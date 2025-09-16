Ulises Toirac responde a las ciberclarias del Gobierno: "Con lo que he trabajado se compraba el hospital"

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Ulises Toirac le salió al paso a los ataques de Roberto Herrera, una ciberclaria defensora del régimen con perfil restringido en Facebook, quien cuestionó su acceso a la atención médica en Cuba.
Herrera lo acusó de "desacreditar el sistema" y luego confiar en él cuando lo necesitaba.
"Ulises ha dedicado años a criticar el sistema cubano. Lo ha llamado ineficiente, colapsado, sin futuro. Pero cuando su ojo derecho comenzó a fallar, no buscó clínicas privadas en Miami ni seguros en Nueva York. Vino a Cuba", dijo el sujeto.
Toirac, acostumbrado a la censura y a la marginación profesional por sus críticas al Gobierno, calificó el ataque como un intento burdo de coartar su opinión y defendió su trayectoria con contundencia.
Lo primero que le aclaró es que él no "vino" a atenderse la salud en Cuba, porque él vive en Cuba.
Y precisó que en el hospital Ramón Pando Ferrer "La Ceguera", donde se atiende un grave padecimiento ocular, no le han 'devuelto' la salud. "Han hecho un esfuerzo por detener el proceso de una enfermedad", señaló.
Lo más leído hoy:
El actor recordó que, a lo largo de su carrera, fue protagonista, director y guionista de tres programas televisivos de alto rating casi 20 años, además de dirigir más de 14 espectáculos teatrales con récord de taquilla, y haber recorrido el país en giras durante cuatro décadas.
"Con lo que he trabajado se hubiera podido comprar el hospital. Así de sencillo", subrayó en Facebook.
Toirac también alabó a los trabajadores del sector médico en Cuba por sus conocimientos, pericia y sacrificio, pero recalcó que ello no debe silenciar su crítica hacia los desatinos del sistema.
"Que me traten en un hospital (en el que además tratan al resto de la población, porque yo no voy a ninguna clínica privadísima disponible solo a la elite del poder) no puede secuestrar mi opinión ni menguar los desatinos que se cometen en este país", afirmó, en alusión a la forma en que el régimen usa la atención médica como herramienta de control y chantaje.
Por último, denunció el nivel de manipulación mediática oficial y calificó el texto de Herrera como "una muestra de lo mierderos que son para debatir y lo endebles de sus argumentos".
"Debía darle vergüenza a usted", concluyó.
El post generó un fuerte respaldo en redes sociales de colegas y amigos.
Luis Alberto García tildó al atacante de "fascista de extrema izquierda" y criticó la intolerancia, el extremismo y la falta de debate en Cuba.
"Todo el que no siga el discurso rígido único es tachado de traidor, zanjonero, quintacolumnista o contrarrevolucionario. Tenemos una nación enferma", escribió.
El humorista Jorge Díaz Valera señaló que quienes están ciegos de verdad son las ciberclarias. "Cuando no hay recursos para combatir la verdad acuden al chantaje".
Otros profesionales del arte también se sumaron a la defensa de Toirac.
Luis Lacosta, director de arte del ICAIC, escribió: "Excelente tu escrito, a los mierderos hay que responderles con todo", mientras que el músico Dagoberto Pedraja lo calificó como un acto de dignidad frente al "relincho de un guarapito herrado".
Los mensajes de Toirac muestran que los ataques del Gobierno y de sus defensores forman parte de una campaña de desprestigio sistemática, destinada a silenciar a quienes los han criticado abiertamente.
En otro post cargado de ironía y humor, señaló que las cuentas oficiales se refieren a él como "escoria mercenaria" y "escoria vendida" que durante años "ha desbarrado como una serpiente contra el avance invencible de nuestro Socialismo".
Ulises Toirac concluyó su respuesta reafirmando su posición crítica y defendiendo su derecho a disentir, mientras denuncia la arbitrariedad de un sistema que utiliza la censura y la intimidación como herramientas de control sobre artistas y ciudadanos.
Sus mensajes, que han recibido cientos de comentarios de apoyo, son un símbolo de resistencia frente a la manipulación política en Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre Ulises Toirac y su Crítica al Régimen Cubano
¿Por qué Ulises Toirac critica al sistema de salud cubano?
Ulises Toirac critica al sistema de salud cubano porque, aunque valora el esfuerzo y la pericia de los trabajadores de la salud, denuncia los desatinos del sistema y la manipulación política del régimen que utiliza la atención médica como herramienta de control. Toirac, quien reside en Cuba, ha señalado que el hospital donde se trata su enfermedad ocular no ha logrado devolverle la salud, sino solo detener el avance de su padecimiento.
¿Cómo responde Ulises Toirac a las acusaciones de las ciberclarias del Gobierno cubano?
Ulises Toirac respondió a las acusaciones de las ciberclarias, quienes lo atacaron por criticar al sistema cubano y luego acudir a él para tratar su salud, señalando que él vive en Cuba y no "vino" al país para atenderse. Defendió su derecho a criticar al régimen, argumentando que su trayectoria profesional le permite hacerlo y que los ataques son intentos de silenciar su voz crítica. También subrayó que no acude a clínicas exclusivas del poder, sino a los mismos hospitales que la población.
¿Cuál es la opinión de Ulises Toirac sobre la situación económica en Cuba?
Ulises Toirac ha expresado una crítica severa sobre la situación económica en Cuba, describiéndola como un colapso irreversible debido a la aplicación de políticas antieconómicas. Él cree que la economía cubana padece de una "malformación congénita" y que el país ha apostado por captar divisas sin generar producción real, lo que ha llevado a una crisis energética y de servicios básicos. Toirac aboga por cambios estructurales drásticos para evitar un mayor deterioro.
¿Cómo ha enfrentado Ulises Toirac las presiones del gobierno cubano?
Ulises Toirac ha enfrentado las presiones del gobierno cubano con resiliencia y humor. A pesar de ser citado por la Seguridad del Estado y enfrentar censura y marginación profesional, Toirac ha mantenido su postura crítica y su derecho a disentir. Utiliza las redes sociales para expresar sus opiniones y denunciar las políticas del régimen, recibiendo un fuerte respaldo de seguidores y colegas que valoran su valentía e integridad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.