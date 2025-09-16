Ulises Toirac responde a las ciberclarias del Gobierno: "Con lo que he trabajado se compraba el hospital"

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac le salió al paso a los ataques de Roberto Herrera, una ciberclaria defensora del régimen con perfil restringido en Facebook, quien cuestionó su acceso a la atención médica en Cuba.

Herrera lo acusó de "desacreditar el sistema" y luego confiar en él cuando lo necesitaba.

"Ulises ha dedicado años a criticar el sistema cubano. Lo ha llamado ineficiente, colapsado, sin futuro. Pero cuando su ojo derecho comenzó a fallar, no buscó clínicas privadas en Miami ni seguros en Nueva York. Vino a Cuba", dijo el sujeto.

Toirac, acostumbrado a la censura y a la marginación profesional por sus críticas al Gobierno, calificó el ataque como un intento burdo de coartar su opinión y defendió su trayectoria con contundencia.

Lo primero que le aclaró es que él no "vino" a atenderse la salud en Cuba, porque él vive en Cuba.

Y precisó que en el hospital Ramón Pando Ferrer "La Ceguera", donde se atiende un grave padecimiento ocular, no le han 'devuelto' la salud. "Han hecho un esfuerzo por detener el proceso de una enfermedad", señaló.

El actor recordó que, a lo largo de su carrera, fue protagonista, director y guionista de tres programas televisivos de alto rating casi 20 años, además de dirigir más de 14 espectáculos teatrales con récord de taquilla, y haber recorrido el país en giras durante cuatro décadas.

"Con lo que he trabajado se hubiera podido comprar el hospital. Así de sencillo", subrayó en Facebook.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Toirac también alabó a los trabajadores del sector médico en Cuba por sus conocimientos, pericia y sacrificio, pero recalcó que ello no debe silenciar su crítica hacia los desatinos del sistema.

"Que me traten en un hospital (en el que además tratan al resto de la población, porque yo no voy a ninguna clínica privadísima disponible solo a la elite del poder) no puede secuestrar mi opinión ni menguar los desatinos que se cometen en este país", afirmó, en alusión a la forma en que el régimen usa la atención médica como herramienta de control y chantaje.

Por último, denunció el nivel de manipulación mediática oficial y calificó el texto de Herrera como "una muestra de lo mierderos que son para debatir y lo endebles de sus argumentos".

"Debía darle vergüenza a usted", concluyó.

El post generó un fuerte respaldo en redes sociales de colegas y amigos.

Luis Alberto García tildó al atacante de "fascista de extrema izquierda" y criticó la intolerancia, el extremismo y la falta de debate en Cuba.

"Todo el que no siga el discurso rígido único es tachado de traidor, zanjonero, quintacolumnista o contrarrevolucionario. Tenemos una nación enferma", escribió.

Captura de Facebook / Ulises Toirac / Luis Alberto García Novoa

El humorista Jorge Díaz Valera señaló que quienes están ciegos de verdad son las ciberclarias. "Cuando no hay recursos para combatir la verdad acuden al chantaje".

Otros profesionales del arte también se sumaron a la defensa de Toirac.

Luis Lacosta, director de arte del ICAIC, escribió: "Excelente tu escrito, a los mierderos hay que responderles con todo", mientras que el músico Dagoberto Pedraja lo calificó como un acto de dignidad frente al "relincho de un guarapito herrado".

Los mensajes de Toirac muestran que los ataques del Gobierno y de sus defensores forman parte de una campaña de desprestigio sistemática, destinada a silenciar a quienes los han criticado abiertamente.

En otro post cargado de ironía y humor, señaló que las cuentas oficiales se refieren a él como "escoria mercenaria" y "escoria vendida" que durante años "ha desbarrado como una serpiente contra el avance invencible de nuestro Socialismo".

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Ulises Toirac concluyó su respuesta reafirmando su posición crítica y defendiendo su derecho a disentir, mientras denuncia la arbitrariedad de un sistema que utiliza la censura y la intimidación como herramientas de control sobre artistas y ciudadanos.

Sus mensajes, que han recibido cientos de comentarios de apoyo, son un símbolo de resistencia frente a la manipulación política en Cuba.

