Ulises Toirac revela que su enfermedad ocular incurable afecta ya a ambos ojos

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Ulises Toirac compartió este lunes que la degeneración macular que le fue diagnosticada en 2023 y que hasta ahora solo afectaba su ojo izquierdo, ya se extiende también al derecho, comprometiendo cada vez más su visión.

En un emotivo mensaje publicado en Facebook, Toirac explicó que en los últimos días comenzó a sentir molestias en el ojo sano y que las pruebas médicas confirmaron la presencia del mismo proceso degenerativo en estado inicial.

Captura de Facebook/Ulises Toirac

“En este momento las líneas comienzan a deformarse y se hace bastante complicado escribir o leer”, confesó con franqueza.

El comediante aclaró que la enfermedad es incurable y solo puede frenarse su avance con tratamientos, como las inyecciones de Avastin que recibió meses atrás. Sin embargo, reconoció la dureza del diagnóstico y la incertidumbre de tener que adaptarse a una vida con crecientes limitaciones visuales.

A pesar de la gravedad de la noticia, Toirac dejó claro que no piensa rendirse ni perder su esencia humorística. “Por supuesto voy a seguir jodiendo, haciendo chistes y diciendo lo que pienso. Ya encontraré la manera si se agudiza el tareco ese”, escribió, arrancando sonrisas en medio de la preocupación de sus seguidores.

Lo más leído hoy:

El autor de célebres personajes como Chivichana ya había revelado en 2024 que padecía degeneración macular en un ojo, además de miopía y cataratas. Entonces se mostró “devastado” pero convencido de seguir adelante.

Un año después, enfrenta el agravamiento de su situación con la misma honestidad y una resiliencia que emociona a miles de cubanos dentro y fuera de la isla.

Las reacciones no se han hecho esperar. Cientos de mensajes de apoyo, solidaridad y cariño inundan las redes, confirmando la profunda huella que Toirac ha dejado en varias generaciones de espectadores que crecieron con su humor crítico y mordaz.

Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Ulises Toirac y la Crisis en Cuba