Construyeron una balsa y se lanzaron al mar: La historia de jóvenes cubanos rumbo a EE.UU.

Un emotivo testimonio en Instagram ha revivido la memoria de una peligrosa travesía ocurrida hace tres años, cuando un grupo de jóvenes cubanos construyó con sus propias manos una balsa artesanal y se lanzó al mar en busca de la libertad.

La publicación, hecha por la usuaria identificada como "soy danita", se ha vuelto viral al narrar con lujo de detalles cómo el 14 de septiembre de 2022 emprendieron aquel viaje rumbo a Estados Unidos, armados solo de ilusión, fe y una embarcación improvisada.

La joven cuenta que la lancha fue hecha por su esposo y varios amigos. Durante tres meses trabajaron en secreto, soldando vías, calculando flotabilidad y preparando cada detalle para lanzarse a mar abierto.

El miedo nunca desapareció, pero las ganas de salir de Cuba eran más fuertes: "Nunca vimos riesgos, siempre vimos ganas de llegar. Y nunca perdimos la fe", recalcó.

El día de la partida no estuvo exento de tensión.

Una lluvia intensa y la presencia de policías en la playa complicaron la operación para bajar la embarcación del camión en que la trasladaron. "Se nos hizo súper difícil bajar aquel almatroste del camión porque pesaba muchísimo", recordó.

Sin embargo, lograron ponerla en el mar de madrugada, equipada con salvavidas, agua, alimentos, GPS, geolocalizador y el motor cargado de combustible.

La primera noche transcurrió con calma: el mar estaba en calma total, "como un plato", y el grupo avanzaba rumbo a los Cayos de Florida, confiando en las coordenadas que habían estudiado durante un mes. Danita incluso pudo hablar con su familia hasta que perdió señal al entrar en aguas internacionales.

Pero al amanecer, cuando redujeron la velocidad para acercarse de noche a territorio estadounidense, comenzaron los problemas mecánicos. La propela se enredó con algas y el cardán comenzó a fallar.

Más adelante, ocurrió lo peor.

La embarcación quedó a la deriva a solo 21 millas de la costa estadounidense. Allí fueron localizados por un crucero que emitió la alerta a la Guardia Costera de Estados Unidos. Siguiendo el protocolo, fueron repatriados a Cuba, frustrando el sueño de llegar por mar.

El fracaso de aquella primera travesía no detuvo su empeño y decidieron optar por otra ruta.

El 1 de noviembre de 2022, la joven y su mamá viajaron a México, donde las esperaba su esposo. Juntos cruzaron la frontera y el 15 de noviembre entraron a Estados Unidos. Ya son residentes legales.

De los jóvenes que la acompañaban en la balsa, subrayó que gracias a Dios, hoy están todos en Estados Unidos.

"Con toda esta historia quiero darte una enseñanza: si tienes un sueño, lucha por él. Que nada ni nadie te detenga. La fe es lo último que se pierde", concluyó.

Danita, quien ahora comparte su vida en libertad y asegura que la travesía, pese a sus riesgos, les permitió alcanzar lo que tanto anhelaban: un futuro lejos de la miseria y la desesperanza de Cuba.

Su relato no solo es un recuerdo personal, sino también un retrato de la realidad cubana: un país del que sus jóvenes huyen a riesgo de sus vidas, fabricando balsas con sus propias manos o atravesando selvas y fronteras para escapar.

Una historia repetida miles de veces, pero que no deja de conmover ni de denunciar la tragedia cotidiana que obliga a tantos a lanzarse al mar.

