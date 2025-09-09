Pescadores piden a EE.UU. barco robado en Cuba y usado para llevar migrantes a Florida: "Es nuestro sustento”

El barco de madera “Cárdenas”, robado a pescadores en Matanzas y usado para trasladar migrantes a Florida.

Vídeos relacionados:

Un grupo de pescadores de Matanzas, reclama desesperadamente la devolución de un barco de madera que, según denuncian, fue robado y utilizado la semana pasada para trasladar a 10 migrantes desde Cuba hasta los Cayos de Florida. La embarcación, que constituye su principal medio de vida, se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

“Ese barco es nuestro sustento. Es nuestra principal fuente de ingresos, y no solo nuestra. Muchas familias aquí dependen de ese barco para sobrevivir”, declaró la esposa del dueño a Miami Herald, medio que reveló el caso. La mujer pidió no ser identificada.

De acuerdo con la investigación publicada por el medio estadounidense, la embarcación fue sustraída en Cárdenas y apareció días después en los Cayos de Florida, donde se utilizó para llevar a un grupo de migrantes, entre ellos un niño de 10 años.

Tras arribar a Tavernier el jueves 5 de septiembre, el capitán y los pasajeros pasaron la noche en los manglares antes de dirigirse a un centro comercial cercano.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe informó que, al día siguiente, un agente observó un vehículo recogiendo a varios de los recién llegados. Al ser detenidos, los ocupantes reconocieron haber desembarcado desde Cuba en la embarcación.

Captura de Facebook/MCSO-Florida Keys

Lo más leído hoy:

El bote fue hallado flotando cerca de Rock Harbor por agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Desde entonces, permanece bajo resguardo de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Arrestos y acusaciones por tráfico de personas

Las autoridades estadounidenses arrestaron a dos hombres por su presunta participación en la operación de contrabando humano.

Jesús Herrera Belett , de 38 años, residente en Cayo Hueso, enfrenta nueve cargos de tráfico de personas.

, de 38 años, residente en Cayo Hueso, enfrenta nueve cargos de tráfico de personas. Jesús Medina Esquijarosa, de 56 años, residente en Miami, fue acusado de complicidad en el mismo delito.

Ambos fueron ingresados en la cárcel del condado de Monroe y permanecen detenidos con fianzas fijadas en 700,000 y 225,000 dólares, respectivamente, según los reportes oficiales.

“Quiero dar las gracias a los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que trabajaron arduamente en conjunto en este caso”, declaró el sheriff Rick Ramsay en una nota pública difundida en la página oficial de la institución.

El sheriff, sin embargo, expresó su frustración con las autoridades federales: “Estoy decepcionado de que la Fiscalía de Estados Unidos siga sin estar dispuesta a investigar los incidentes de tráfico de personas en los Cayos de Florida. No obstante, la Oficina del Sheriff y la Fiscalía Estatal del Condado de Monroe seguirán asumiendo estos casos para responsabilizar a las personas y frenar esta crisis de trata de personas, a diferencia de la Fiscalía de los Estados Unidos”.

Dudas sobre la devolución del barco a Cuba

Para los pescadores de Matanzas, la principal preocupación es recuperar la embarcación que sostienen es vital para la comunidad. No obstante, el sheriff Ramsay advirtió que devolverla no será sencillo.

Sugirió que los propietarios presenten una denuncia formal ante las autoridades cubanas y remitan ese documento al Departamento de Estado de EE.UU. y a la Patrulla Fronteriza, como paso inicial de un proceso que podría extenderse y complicarse por los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Un portavoz de la FWC confirmó que se investiga el procedimiento para la eventual repatriación del barco.

Un acusado con antecedentes migratorios

De acuerdo con el informe de arresto citado por Miami Herald, Herrera Belett declaró a los detectives que era el propietario de la embarcación y que viajaba con su esposa, su hijo y otros siete pasajeros.

Incluso relató que en 2022 ya había cruzado el estrecho de Florida en otro barco pesquero, el "Elvira", y logró establecerse en Detroit, donde trabajó hasta reunir dinero para comprar un bote Scarab.

En marzo de 2023 intentó regresar a Cuba en esa embarcación, pero fue arrestado por la Guardia Fronteriza cubana y permaneció encarcelado un año.

Sin embargo, la persona reclamante insistió que “muchas familias aquí dependen de ese barco para sobrevivir”, en un testimonio que refleja la precariedad en que viven comunidades pesqueras de la isla.

Mientras tanto, la embarcación permanece retenida en Florida y el futuro de los pescadores que reclaman su devolución es incierto, atrapado entre la burocracia internacional, el endurecimiento de las leyes migratorias y el drama humano que empuja a cientos de cubanos a lanzarse al mar en busca de un futuro distinto.