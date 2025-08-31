Llegó de Cuba en lancha y hoy tiende una mano a quienes viven en la calle en Miami

Cubano que emigró en lancha en 1999 dedica su tiempo libre a apoyar a personas sin hogar en Miami

Luis García es un cubano originario del poblado San Juan de los Yeras, en Villa Clara. En 1999 llegó a Estados Unidos a bordo de una embarcación en la que viajaban 20 personas más, según relató al perfil de TikTok @conductadade, que documenta y visibiliza historias de personas sin hogar en Miami.

"Yo vine para Estados Unidos en 1999, vine en lancha, salimos por Villa Clara, Santa Clara, 20 personas en una lancha de 21 pies", afirmó Luis.

Aunque afirma que creció en una familia amorosa y con valores, reconoció que tomó decisiones equivocadas: "Mi vida en Cuba nunca fue mala porque todos los que me conocen saben que yo vengo de una buena familia, una familia preparada... pero desgraciadamente, me gustaba mucho la calle y empecé a tomar malas decisiones".

Luis experimentó en carne propia lo que significa vivir en situación de calle en Estados Unidos. Ahora, desde su experiencia personal, se dedica a apoyar a otros que enfrentan esa misma realidad.

En el video compartido por el proyecto Conducta, se le ve repartiendo alimentos y conversando con personas que viven en la calle, en su mayoría en inglés, con gestos de empatía y cercanía.

"Luis llegó de Cuba en una embarcación y conoció lo que es vivir en la calle en Miami. Hoy, en su tiempo libre, apoya a varias instituciones para ayudar a quienes pasan por lo mismo que él", indicó la publicación. Desde la cuenta, también anunciaron que próximamente estará disponible el video completo donde se conocerá su historia con más detalle.

La historia de Luis se suma a otros casos previamente difundidos por este perfil, como el de Mayra, una mujer cubanoamericana que perdió a su hija en un accidente y terminó en la calle; el de María del Carmen, una anciana villaclareña de 67 años; o el de Yuli, conocida como La China de San Antonio, quien fue reconocida por excompañeros de trabajo y vecinos tras aparecer en redes sociales.

También ha sido visibilizado el caso del exvocalista de la Charanga Habanera, David Montes de Oca, quien inició un proceso de rehabilitación tras vivir en situación de calle, y el de Orlando Hernández, un cubano de Regla que vive bajo un puente en Miami desde hace años.

La publicación ha generado múltiples reacciones de apoyo, aliento y orgullo por parte de otros cubanos que se identifican con Luis o con su pueblo natal. Comentarios como "Bendiciones", "Somos de la misma tierra", "Mi tierrita Villa Clara", o "Gracias por ayudar a otros", destacan entre los mensajes de los usuarios.

