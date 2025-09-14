Abuela cubana se reencuentra con su nieta por primera vez en Cuba y la emoción conmueve en redes

Un emotivo reencuentro familiar se ha viralizado en TikTok, mostrando el instante en que una abuela cubana conoció por primera vez a su nietecita en Cuba.

El video, compartido por la usuaria @yasnay9808, recoge el momento en que la mujer rompe en llanto y no puede contener la emoción al recibir en brazos a la pequeña, mientras familiares la acompañan en esta sorpresa.

“Dios, gracias, abuelita conoció su nietecita. Pon tu mano, Señor, para que la próxima sorpresa y alegría sea abuelita conocer a mi niña. Y mi hermana y yo pronto estar junto a ella, todos juntos Señor”, escribió la familia en el clip, que ya acumula cientos de reacciones en la plataforma.

Las imágenes muestran a la abuela impactada y conmovida, primero al ver llegar a la niña y luego al sostenerla por primera vez en sus brazos, en una escena que refleja el dolor de la separación y la esperanza del reencuentro.

Este tipo de videos se han convertido en tendencia en redes sociales, especialmente entre familias cubanas marcadas por la migración, donde muchos abuelos pasan largos periodos sin poder ver a sus nietos.

La publicación despertó mensajes de apoyo y solidaridad de otros usuarios, quienes se identificaron con la experiencia y enviaron bendiciones a la familia.

