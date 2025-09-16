La tierna reacción de esta niña al escuchar esta canción de Bebeshito: "Se le sale el reparto"

Una niña cubana conquista las redes moviéndose espontáneamente al ritmo de "Tacto que llegó el reparto" de Oniel Bebeshito, desatando sonrisas y comentarios sobre la música urbana en Cuba.

Martes, 16 Septiembre, 2025 - 09:48

Niña bailando reparto Foto © @gretchen1989 / TikTok

El reparto “se le salió” a una niña cubana cuya reacción natural al escuchar el popular tema “Tacto que llegó el reparto” de Oniel Bebeshito ha desatado ternura y risas en redes sociales.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @gretchen1989, muestra a la pequeña sentada en su sillita de auto mientras, de manera espontánea, comienza a mover las manos y los pies siguiendo el ritmo del pegajoso reparto.

“El reparto se le sale. Ella no sabía que la estaba grabando”, comentó la madre en la descripción del video, que rápidamente se ha vuelto viral entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Las imágenes reflejan la naturalidad con la que la niña, sin darse cuenta de que era filmada, se deja llevar por la música urbana cubana, arrancando sonrisas a quienes han visto el clip.

El fenómeno ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios destacan cómo hasta los más pequeños parecen tener “el reparto en la sangre”.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

