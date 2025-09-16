La tierna reacción de esta niña al escuchar esta canción de Bebeshito: "Se le sale el reparto"

El reparto “se le salió” a una niña cubana cuya reacción natural al escuchar el popular tema “Tacto que llegó el reparto” de Oniel Bebeshito ha desatado ternura y risas en redes sociales.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @gretchen1989, muestra a la pequeña sentada en su sillita de auto mientras, de manera espontánea, comienza a mover las manos y los pies siguiendo el ritmo del pegajoso reparto.

“El reparto se le sale. Ella no sabía que la estaba grabando”, comentó la madre en la descripción del video, que rápidamente se ha vuelto viral entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Las imágenes reflejan la naturalidad con la que la niña, sin darse cuenta de que era filmada, se deja llevar por la música urbana cubana, arrancando sonrisas a quienes han visto el clip.

El fenómeno ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde usuarios destacan cómo hasta los más pequeños parecen tener “el reparto en la sangre”.