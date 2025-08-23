Accidente en Centro Habana involucra a moto donde presuntamente viajaba una niña

Un accidente de tránsito ocurrido hoy en la intersección de las calles San Lázaro y Escobar, en el municipio de Centro Habana, donde testigos afirman que en la moto involucrada viajaba una niña pequeña, volvió a exponer los riesgos que enfrentan los ciudadanos en calles sin señalizaciones claras, con choferes que no respetan el derecho de vía y sin un sistema efectivo de control vial.

Aún se desconocen las causas exactas del siniestro entre el auto moderno y la moto, así como el estado de los involucrados, informó en su página en Facebook el usuario La Tijera.

Captura de Facebook/La Tijera

Pero el hecho refleja una problemática que va más allá de un choque aislado: la inseguridad de las vías urbanas en Cuba y la indisciplina al volante.

Los comentarios en redes sociales apuntan a múltiples factores que convierten las calles en escenarios de peligro.

Usuarios señalan que “en el país cualquiera puede conducir un carro o una moto sin la debida preparación”, mientras proliferan escenas de irresponsabilidad como transportar niños pequeños en motos o bicicletas eléctricas sin medidas mínimas de seguridad.

Otros destacaron la falta de señalizaciones, límites de velocidad y semáforos en funcionamiento, lo que obliga a conductores y peatones a moverse en condiciones precarias. “Es un barco a la deriva sin posibilidades de salvarse ningún tripulante”, opinó un usuario indignado.

También se cuestionó la presencia de autos modernos manejados por personas sin experiencia ni conocimiento de las leyes de tránsito, muchos de ellos habilitados gracias a licencias obtenidas con facilidad por vínculos económicos.

Esta situación, según los comentarios, genera abusos en la vía donde siempre el más débil, en este caso los motoristas, lleva la peor parte.

Otros comentarios apuntaron a la ausencia de oficiales de tránsito y a la indisciplina social generalizada, donde nadie respeta las normas y los accidentes se vuelven inevitables.

En medio de la incertidumbre sobre la salud de los afectados, lo que queda claro es que la realidad vial en Cuba sigue marcada por el descontrol, la negligencia de no pocos conductores y la falta de responsabilidad institucional.

Este sábado trascendió que al menos una veintena de motos y motorinas fueron ocupadas en el municipio guantanamero de Baracoa durante un operativo del Ministerio del Interior (Minint) contra conductores sin licencia, mientras algunos enfrentan denuncias penales y otros multas y advertencias.

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del viernes en el municipio de Playa, en la intersección de las calles 19 y 46, dejó como saldo un automóvil volcado en plena vía, generando gran alarma entre los transeúntes y vecinos de la zona.

Otro siniestro el miércoles en la Calzada de Santo Suárez, municipio de Diez de Octubre, La Habana, dejó no solo un motorista herido tras ser impactado por una rastra, sino también una escena de indignación social: un sujeto aprovechó la emergencia para robar las pertenencias de la víctima, en lugar de auxiliarla.

Al evaluar las causas de los incidentes viales en el país durante 2024, el gobierno cubano señaló a los conductores como los principales responsables de los accidentes de tránsito en la isla.

Asimismo, se elevó la cifra de accidentes en los que estuvieron implicados ciclos y bicitaxis, además de las muertes y personas heridas en estos incidentes.

Según un informe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) divulgado en enero, las motos y ciclomotores estuvieron involucrados en un 3 % más de hechos en comparación con 2023 y “en correspondencia al total de los accidentes”.

El coronel Raúl Cano López, segundo jefe del órgano especializado en investigación criminal y delito común del Minint, consideró “preocupante la indisciplina vial junto al incremento de motos eléctricas y ciclomotores en la circulación vehicular, condición que incrementa la peligrosidad”.

