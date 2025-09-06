Muere niña herida en el accidente familiar de Guantánamo; suman tres las víctimas mortales

Vídeos relacionados:

Una nueva víctima mortal se suma al trágico atropello ocurrido en la comunidad Jamaica, municipio Manuel Tames, Guantánamo: la niña que permanecía en estado crítico desde agosto falleció este viernes, confirmaron familiares y vecinos en redes sociales.

La menor era hija de Yaislin Llorente Matos, quien murió junto a su otra hija, Eliesny Durán Llorente, de 17 años, tras ser embestidas por un automóvil cuando caminaban por la acera, informó el medio digital La Tijera.

Ambas fueron veladas en su natal Sagua de Tánamo, Holguín, que ahora se encuentra nuevamente de luto.

El conductor, identificado como Eduardo Laborde, fue señalado por usuarios en redes como responsable del siniestro. Según denuncias de testigos, manejaba sin licencia de conducción y perdió el control del vehículo, arrollando a toda la familia.

No obstante, algunas voces lo defienden alegando que no se encontraba bajo los efectos del alcohol y que se trató de un accidente.

Publicación en Facebook

Lo más leído hoy:

En el atropello también resultaron heridos de gravedad otra menor de edad y el padrastro de la adolescente fallecida, quienes permanecen hospitalizados.

El periodista Miguel Reyes Mendoza informó que los familiares han solicitado medicamentos y artículos médicos para la atención de los lesionados.

La muerte de la niña eleva a tres las víctimas fatales del siniestro, que ha provocado fuertes reclamos de justicia en Guantánamo y Holguín.

La mayoría de los comentarios en redes sociales exigen una sanción ejemplar contra el chofer, al considerarlo un hecho evitable y marcado por la irresponsabilidad.

Preguntas frecuentes sobre el trágico accidente en Guantánamo