Casi mil parejas del mismo sexo se casaron en Cuba durante 2024

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) reveló este martes que en el país se celebraron un total de 955 matrimonios entre personas del mismo sexo a lo largo del año pasado.

De acuerdo con las cifras divulgadas en Facebook, compiladas en el Anuario Demográfico de 2024, 481 fueron entre hombres y 474 entre mujeres, cifras que consolidan el impacto del nuevo marco legal aprobado tras el referendo del Código de las Familias.

Matrimonios y divorcios por provincias

La Habana concentró la mayor cantidad de uniones, con 285 matrimonios, mientras que Guantánamo fue la provincia con menor número, con apenas 22 registros.

En cuanto a los divorcios, se concedieron 102 disoluciones de matrimonios igualitarios en 2024: 53 entre hombres y 49 entre mujeres. Los territorios con más casos fueron La Habana (15), Camagüey (13) y Las Tunas (13). Por el contrario, Pinar del Río, Cienfuegos y Guantánamo reportaron solo dos divorcios cada una.

Balance

Las estadísticas muestran que, a poco más de un año de la entrada en vigor del Código de las Familias, las parejas del mismo sexo han comenzado a reflejarse de manera estable en los registros civiles, no solo en la cantidad de matrimonios, sino también en la normalización de procesos legales como el divorcio.

Anteriormente, se había conocido que en la isla se registraron 21,113 divorcios en 2024. La Isla de la Juventud lideró la tasa de separaciones, mientras Granma y La Habana aparecen como los lugares donde más resiste el “sí, acepto”.

En Cuba cada vez son más los matrimonios que cambian el “hasta que la muerte los separe” por una cita en el tribunal.

En 2024 se concedieron 21,113 divorcios, 543 más que en 2023 y apenas 72 menos que en 2022, según datos de la ONEI.

No obstante, el mapa del desamor tiene sus curiosidades: aunque en la Isla de la Juventud apenas se registraron 265 divorcios en números absolutos, al calcular la tasa por población se coloca a la cabeza del país con 3,6 separaciones por cada mil habitantes.

En segundo lugar aparece Artemisa, con 1,406 divorcios y una tasa de 3,1.

En Mayabeque, Camagüey y Matanzas las cifras también marcan terreno, todas con tasas de 2,8.

En contraste, Granma y La Habana figuran como los lugares donde el “sí, acepto” resiste un poco más.

Granma cerró el año con 915 divorcios (tasa 1,2), mientras que la capital registró 2,574 (tasa 1,4), niveles muy por debajo de la media nacional.

El anuario precisa además que casi la totalidad de los divorcios correspondió a matrimonios entre hombre y mujer (21,011), pues fueron 102 las disoluciones entre parejas del mismo sexo.

Incluso el calendario tiene sus meses más propensos al rompimiento: enero (2,215 divorcios), febrero (2,065) y junio (2,095) encabezan las cifras, mientras que septiembre fue el mes más “fiel”, con apenas 1,302 separaciones.

Los números confirman una tendencia que no parece ceder: las separaciones rara vez bajan de las 20 mil anuales en la última década.

Más allá de los formalismos, la estadística retrata una sociedad donde el matrimonio no siempre resiste las tensiones económicas y sociales, y donde cada vez más parejas terminan pasando del altar… al tribunal.

La situación se complejiza si se observa el contexto económico y demográfico. El salario medio mensual en Cuba subió a solo 6 649 pesos, una cifra que contrasta con el costo de vida real en la isla.

Esta brecha económica ha sido señalada como uno de los factores que alimentan la inestabilidad familiar, al generar frustración, estrés financiero y dificultades para sostener un hogar.

A este panorama se suma el éxodo masivo de más de 250 mil cubanos en 2024, lo cual fragmenta miles de familias y afecta directamente la continuidad de las relaciones matrimoniales.

La migración forzada, en muchos casos, deja atrás cónyuges, hijos y responsabilidades legales que, con el tiempo, terminan en ruptura oficial.

Otro dato inquietante aportado por la ONEI indica que la mitad de los cubanos en edad laboral no trabaja ni busca empleo.

Esta desmovilización productiva no solo refleja la falta de oportunidades, sino también un clima general de desmotivación, que se traslada al ámbito doméstico y deteriora la dinámica de pareja.

