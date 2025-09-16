"Merecemos saber cómo quedó todo con Jacob": Le dicen a La Dura en redes y así respondió

La influencer cubana La Dura, rompió el silencio en su cuenta de Instagram y respondió con claridad a una de las preguntas más insistentes de sus seguidores: ¿qué pasó realmente entre ella y Jacob Forever?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le escribió: “¿Es verdad lo que dicen las páginas? Merecemos saber cómo quedó todo con Jacob”.

La Dura, visiblemente serena, decidió responder directamente al comentario y aclarar el panorama: “Siento que debo responderles esta pregunta porque como ustedes saben yo no doy entrevistas, entonces mi único método de comunicación con ustedes es a través de esta plataforma”, explicó.

Captura Instagram / La Dura

Aunque no entró en detalles sobre los motivos detrás de la ruptura, dejó claro que el vínculo con el reguetonero cubano trasciende cualquier situación sentimental.

“Lo único que les voy a dejar claro es que Jacob siempre va a ser mi familia, para toda la vida, porque hay un ser divino, una personita especial que nos une, que es Saisha Jacob”, dijo refiriéndose a la hija que tienen en común.

Lo más leído hoy:

Además, destacó la importancia del tiempo que compartieron juntos: “Tenemos mucho que agradecernos los dos, hemos sido familia durante 12 años y lo vamos a seguir siendo por el resto de nuestras vidas”, afirmó.

Finalmente, envió un mensaje directo a los medios y páginas que han estado especulando sobre su relación: “A todas esas páginas que se están encargando de difundir noticias totalmente falsas, les mando a decir que bendiciones”.

Con estas palabras, La Dura deja claro que, pese a los rumores, el respeto y la unidad familiar con Jacob Forever siguen intactos, especialmente por el bienestar de su hija.

Preguntas frecuentes sobre la separación de La Dura y Jacob Forever